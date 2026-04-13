Đồng chí Trần Thắng Lợi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng

Ngày 13-4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang trao quyết định đến đồng chí Trần Thắng Lợi

Theo quyết định, đồng chí Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố, được chuẩn y tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chúc mừng đồng chí Trần Thắng Lợi; đồng thời đề nghị đồng chí Trần Thắng Lợi nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể quán triệt, thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tham mưu triển khai hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 7-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị bám sát các nghị quyết, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả.

Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là chuẩn bị chu đáo nội dung, các điều kiện phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị đối với Đảng bộ thành phố trong tháng 4-2026; đồng thời triển khai nghiêm túc, hiệu quả 12 đoàn kiểm tra, giám sát đối với các địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, đạo đức, nghiệp vụ vững vàng, công tâm, liêm chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các cơ quan nội chính, thanh tra, công an và các ban xây dựng Đảng, bảo đảm đồng bộ, không chồng chéo, không bỏ sót vi phạm.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Thắng Lợi bày tỏ vinh dự trước sự tin tưởng của Trung ương và lãnh đạo thành phố; khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững bản lĩnh chính trị, làm việc công tâm, khách quan; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố.

Đồng chí Trần Thắng Lợi sinh năm 1976; quê quán: TP Huế; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trong quá trình công tác, đồng chí đã đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư Quận ủy Sơn Trà; Bí thư Quận ủy Hải Châu; Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Chánh Văn phòng Thành ủy sau hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng; Chánh Thanh tra thành phố.

XUÂN QUỲNH