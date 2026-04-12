Ứng cứu kịp thời tàu cá bị thủng đáy trên vùng biển Sơn Trà

Ngày 12-4, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết, biên đội tàu thuộc Hải đội Dân quân thường trực đã kịp thời cứu một tàu cá bị nạn trên vùng biển Sơn Trà, đưa 12 ngư dân vào bờ an toàn.

Hải đội Dân quân thường trực cứu hộ tàu cá QNg 48988 TS trên vùng biển Sơn Trà

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra độc lập kết hợp đánh bắt thủy, hải sản đợt 8 trong 6 tháng đầu năm 2026 theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, biên đội tàu ĐNa 91218 TS, ĐNa 91221 TS, ĐNa 91225 TS thuộc Hải đội Dân quân thường trực đã phát hiện và tổ chức cứu hộ tàu cá QNg 48988 TS gặp nạn trên biển.

Cụ thể, lúc 13 giờ 50 phút cùng ngày, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực rìa Sơn Trà, biên đội tàu nhận được tín hiệu kêu cứu khẩn cấp từ tàu cá QNg 48988 TS.

Ngay sau đó, lực lượng làm nhiệm vụ nhanh chóng cơ động tiếp cận hiện trường, triển khai 3 bơm điện hút nước trong khoang máy, đồng thời hỗ trợ ngư dân di chuyển lưới và ngư cụ để giảm tải, chống chìm cho tàu.

Sau khi tổ chức cứu hộ ban đầu, biên đội tàu tiếp tục kẹp, lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ, bàn giao cho Trạm Biên phòng Mân Quang tiếp tục hỗ trợ đưa tàu lên đà, xử lý chống chìm, bảo đảm an toàn.

Qua xác minh ban đầu, tàu cá QNg 48988 TS bị thủng đáy do va chạm đá ngầm, khiến nước tràn vào khoang. Trên tàu có 12 ngư dân, do ông Trần Ngọc Dược, sinh năm 1973, trú tại khu dân cư Hải Tân, phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi, làm thuyền trưởng.

XUÂN QUỲNH