Đà Nẵng: Bàn giao khu điều trị kỹ thuật cao 178 tỷ đồng

Ngày 21-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tổ chức lễ bàn giao Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (tại phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng).

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam được xây dựng từ năm 1997, là cơ sở y tế tuyến đầu của tỉnh Quảng Nam trước đây. Qua thời gian hoạt động, cơ sở vật chất quá tải, xuống cấp trong khi nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân ngày càng tăng cao, với hơn 1.000 lượt khám mỗi ngày.

Dự án có tổng mức đầu tư 178 tỷ đồng

Trước yêu cầu cấp thiết đó, dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khu điều trị kỹ thuật cao đã được phê duyệt và triển khai.

Dự án có quy mô khối nhà điều trị kỹ thuật cao 7 tầng, tổng diện tích sàn 14.175m2, cùng các hệ thống thiết bị y tế, công trình phụ trợ với tổng mức đầu tư hơn 178 tỷ đồng. Các gói thầu được khởi công xây dựng vào tháng 12-2021.

Việc đầu tư xây dựng công trình khu điều trị kỹ thuật cao có ý nghĩa lớn trong tổng thể phát triển của Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Công trình giữ vai trò quan trọng trong triển khai các kỹ thuật chuyên sâu, mở rộng quy mô giường bệnh, góp phần nâng cao chất lượng điều trị, từng bước hiện đại hóa bệnh viện.

Đây là một công trình quan trọng trong chuỗi các dự án đang và sẽ triển khai tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện này trở thành cơ sở khám chữa bệnh có năng lực chuyên môn cao, cơ sở vật chất đồng bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp tục được định vị là một trong những cơ sở khám chữa bệnh nòng cốt, có vai trò chia sẻ gánh nặng với các bệnh viện tuyến cuối của thành phố. Góp phần nâng cao năng lực tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam thành phố và các vùng lân cận.

Việc hình thành và đưa vào hoạt động Khu điều trị kỹ thuật cao sẽ góp phần điều tiết, phân luồng người bệnh hợp lý, giảm tải cho các bệnh viện trung tâm, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân. Đây cũng là dự án nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển mạng lưới y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, cân đối giữa các khu vực trên địa bàn thành phố.

Khu điều trị kỹ thuật cao sẽ góp phần điều tiết, phân luồng người bệnh hợp lý, giảm tải cho các bệnh viện trung tâm.

