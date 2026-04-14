Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, có 73/73 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100% số đại biểu dự họp, chiếm 96,05% tổng số đại biểu HĐND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, 52 tuổi, quê xã Hát Môn, TP Hà Nội; có trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ quản lý kinh tế, thạc sĩ kinh tế phát triển, cử nhân kế toán - tài chính. Trước khi được điều động về Đà Nẵng, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương như: Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương 1, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra tài chính, Vụ trưởng Vụ Trung ương 1; được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào tháng 3-2023. Tháng 1-2025, đồng chí được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Đến ngày 1-7-2025, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên. Ngày 6-10-2025, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Ngày 23-1-2026 được bầu làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Ngày 17-3-2026, Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên cơ sở tờ trình giới thiệu nhân sự, HĐND thành phố đã bầu 8 Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các đồng chí: Hồ Kỳ Minh, Phan Thái Bình, Trần Nam Hưng, Hồ Quang Bửu, Trần Chí Cường, Lê Quang Nam, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Thị Anh Thi.

HĐND thành phố cũng bầu 15 Ủy viên UBND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các đồng chí: Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND thành phố; Trình Minh Đức, Giám đốc Sở Tư pháp; Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa; Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố; Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng; Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương; Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính; Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Đà Nẵng đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND nhiệm kỳ mới. Kết quả, đồng chí Nguyễn Đức Dũng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, với 73/73 đại biểu có mặt tán thành, đạt 100% số đại biểu dự họp, chiếm 96,05% tổng số đại biểu HĐND thành phố. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Trưởng ban HĐND thành phố nhiệm kỳ mới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền mà còn đặt nền móng cho phương thức hoạt động, chất lượng quyết sách và trách nhiệm trước Nhân dân trong cả nhiệm kỳ.

Theo đồng chí Lê Ngọc Quang, trong bối cảnh mới, Đà Nẵng cần tiếp tục khẳng định vai trò cực tăng trưởng, đi đầu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế. Vì vậy, HĐND cần chủ động, sáng tạo trong cụ thể hóa chủ trương, chính sách; ban hành nghị quyết có tính đột phá, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư và thúc đẩy các dự án động lực.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu hoạt động của HĐND phải tiếp tục đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; nâng cao chất lượng thẩm tra, chất vấn, tăng tính tranh luận, phản biện và gắn trách nhiệm đến cùng. Công tác giám sát phải thực chất, tập trung vào những vấn đề cử tri quan tâm, nhất là các dự án lớn, cải cách hành chính và kỷ luật công vụ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu đại biểu HĐND phát huy trách nhiệm, bản lĩnh, giữ liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị, hướng mạnh về cơ sở, nhất là khu vực khó khăn. Đồng thời nhấn mạnh toàn hệ thống chính trị phải biến nghị quyết thành kết quả cụ thể, nói đi đôi với làm; công tác nhân sự phải lựa chọn đúng người có phẩm chất, năng lực, uy tín.

XUÂN QUỲNH