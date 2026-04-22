Hàng ngàn cây hoa sưa nở vàng rực phía Nam Đà Nẵng

Những ngày qua, nhiều phường phía Nam TP Đà Nẵng như Bàn Thạch, Tam Kỳ, Hương Trà rực vàng sắc hoa sưa vào mùa nở rộ.

Video Hoa sưa phủ vàng khu vực làng sinh thái Hương Trà (phường Hương Trà, TP Đà Nẵng)

Cây sưa, còn gọi là giáng hương ấn, có hoa vàng, hương thơm lan xa nên người dân gọi là “cửu lý hương”. Theo các bậc cao niên ở phường Hương Trà, hoa thường nở vào tháng 4 dương lịch, kéo dài khoảng 1 tháng, chia thành 3-4 đợt, trong đó đợt thứ 2 nở rộ nhất.

Hoa sưa phủ vàng khu vực làng sinh thái Hương Trà (phường Hương Trà, TP Đà Nẵng). Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Không chỉ có hoa đẹp, cây sưa còn cho bóng mát, cành dẻo, ít gãy đổ nên từng được chọn làm cây xanh đô thị. Riêng 4 phường Bàn Thạch, Tam Kỳ, Hương Trà, Quảng Phú hiện có hơn 5.000 cây sưa.

Đặc biệt, làng Hương Trà là nơi còn quần thể sưa cổ thụ hiếm có, tuổi đời trung bình hơn 100 năm, trong đó 12 cây hơn 200 năm tuổi. Có 9 cây được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Các tuyến đường như Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng ở các phường phía Nam TP Đà Nẵng được nhuộm vàng bởi sắc hoa sưa

Hoa sưa sau khi nở từ 3-5 ngày sẽ rụng cánh hoa li ti "nhuộm" vàng các tuyến đường

Hoa sưa thường nở tập trung trong vòng 1 tháng với 3 đến 4 đợt

Điểm nhấn là “con đường hoa sưa” qua vườn Cừa thuộc làng sinh thái Hương Trà, nơi những cây sưa cổ thụ tỏa bóng bên đường làng và bờ sông Tam Kỳ, thu hút đông người dân, du khách mỗi khi hè về.

Khu vực vườn Cừa tập trung quần thể hoa sưa cổ thụ trở thành một điểm đến ưa thích của người dân và du khách mỗi khi hè về

Từ năm 2017, địa phương tổ chức lễ hội hoa sưa vào tháng 4 hằng năm để quảng bá vẻ đẹp loài cây này. Năm nay, lễ hội “Sắc sưa Hương Trà” diễn ra từ ngày 24 đến 26-4, với nhiều hoạt động như dâng hương, thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản, ngắm cảnh từ khinh khí cầu, giải chạy “Khám phá Hương Trà”...

Nhiều hoạt động văn hóa - giải trí được phường Hương Trà tổ chức trong dịp hoa sưa nở rộ

Ông Trần Trung Hậu, Chủ tịch UBND phường Hương Trà, cho biết lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh Hương Trà - Đà Nẵng, kích cầu du lịch mùa hoa sưa và giới thiệu tiềm năng du lịch cộng đồng địa phương.

Nhiều người dân và du khách chụp ảnh "check-in" bên hoa sưa vàng nở rộ

NGUYỄN CƯỜNG