Xây dựng thương hiệu Sâm Ngọc Linh mang xuất xứ Đà Nẵng

Chiều 20-4, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Tập đoàn THACO) để thảo luận các định hướng đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tập đoàn THACO trình bày đề xuất chiến lược phát triển vùng trồng Sâm Ngọc Linh và dược liệu theo hướng quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Tập đoàn dự kiến triển khai dự án “Sản xuất trồng trọt Sâm Ngọc Linh tập trung theo phương pháp công nghiệp kết hợp trồng cây lâm nghiệp và dược liệu dưới tán rừng” tại xã Trà Linh và xã Trà Tập, với tổng diện tích 4.600ha.

Dự án do Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai giai đoạn 2026–2031.

Theo định hướng, vùng trồng sẽ được bố trí tại khu vực có độ cao 1.000–1.500m, tổ chức sản xuất theo hướng công nghiệp, kết hợp trồng dược liệu, cây lâm nghiệp và phát triển chăn nuôi phù hợp.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Tập đoàn THACO khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu quy trình thực hiện; cập nhật kế hoạch và phương án lựa chọn đầu tư, bảo đảm tiến độ.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn THACO cũng báo cáo dự án “Sản xuất trồng trọt cây dược liệu” tại xã Đức Phú, quy mô 2.800ha, do THACO AGRI làm chủ đầu tư, dự kiến triển khai giai đoạn 2026–2028. Dự án hướng đến phát triển vùng nguyên liệu dược liệu tập trung, phục vụ chế biến và xuất khẩu.

XUÂN QUỲNH