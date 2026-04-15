Đà Nẵng: Lo ngại mất an toàn từ chó thả rông tại công viên

Dù tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, tuy nhiên tình trạng chó thả rông, không rọ mõm tại các công viên TP Đà Nẵng vẫn diễn ra phổ biến, khiến người dân lo lắng.

Tình trạng chó thả rông, không rọ mõm diễn ra phổ biến ở các công viên TP Đà Nẵng

Theo ghi nhận, tại Công viên Đầm Rong 2 (phường Hải Châu), vào các khung giờ cao điểm, khi đông người tập trung vui chơi, tập thể dục, nhiều con chó có kích thước lớn được thả tự do trong khuôn viên công viên mà không có dây xích hay rọ mõm. Không ít chủ nuôi tỏ ra chủ quan, để vật nuôi tự do đi lại, thậm chí không theo sát để kiểm soát.

Ông Trần Văn Quốc (trú phường Hải Châu) cho biết, việc để chó chạy rông ở nơi công cộng khiến ông luôn phải cảnh giác khi đi dạo. Theo ông, chỉ cần bị kích động, nguy cơ vật nuôi tấn công người xung quanh là rất lớn.

Chó thả rông trong công viên Đầm Rong 2, tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân xung quanh

Cùng chung nỗi lo, chị Nguyễn Lan Anh (trú phường Hải Châu) chia sẻ, trong một lần đưa con ra công viên vào buổi chiều, khi đang chơi gần khu vực ghế đá, bất ngờ một con chó với kích thước lớn, không đeo rọ mõm chạy đến gần khiến con chị giật mình, hoảng sợ.

“Dù không xảy ra va chạm, nhưng tình huống này khiến tôi phải nhanh chóng đưa con rời khỏi khu vực và từ đó luôn dè chừng mỗi khi đến công viên. Tôi nghĩ chính quyền nên có biện pháp quản lý vật nuôi ở nơi công cộng để tránh xảy ra những vụ việc đáng tiếc”, chị Nguyễn Lan Anh nói.

Bên cạnh nguy cơ gây mất an toàn trực tiếp, việc thả rông chó còn kéo theo nhiều hệ lụy khác đối với môi trường đô thị. Một số người nuôi chưa có ý thức vệ sinh, để vật nuôi phóng uế bừa bãi tại công viên, gây ô nhiễm và làm giảm mỹ quan không gian công cộng.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân mà còn làm gia tăng nguy cơ lây lan các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Nhiều người dân cũng bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức của người nuôi thú cưng, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng tại các khu vực công cộng.

Tình trạng chó thả rông tại xuất hiện ngày càng nhiều tại các khu vực công cộng

Trước phản ánh của người dân, ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu cho biết, địa phương đang triển khai rà soát, thống kê số lượng hộ dân nuôi thú cưng như chó, mèo, đồng thời tổ chức ký cam kết tiêm phòng bệnh dại.

Theo Chủ tịch UBND phường Hải Châu, phường sẽ xây dựng các giải pháp quản lý mang tính lâu dài và đồng bộ, dựa trên số liệu thống kê cụ thể để phân loại, theo dõi. Cùng với đó, các chế tài xử lý vi phạm cũng sẽ được áp dụng nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người dân, góp phần đảm bảo an toàn tại các khu vực công cộng.

PHẠM NGA