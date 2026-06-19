Ngày 19-6, tại Đường sách TPHCM, Hiệp hội Áo dài TPHCM tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa Áo dài TPHCM lần thứ II - năm 2026 với chủ đề “Sài Gòn Áo dài - Ngôn ngữ Văn hóa của Thành phố”.

Khai mạc Ngày hội văn hóa Áo dài TPHCM lần thứ II

Ngày hội diễn ra trong hai ngày 19 và 20-6. Thông qua chương trình, Hiệp hội Áo dài TPHCM khởi động định hướng xây dựng Hệ sinh thái văn hóa Áo dài TPHCM giai đoạn 2026 - 2030, kết nối các lĩnh vực văn hóa, di sản, giáo dục, du lịch, thời trang, doanh nghiệp, truyền thông, nhiếp ảnh và chuyển đổi số.

Đây là mô hình phát triển liên ngành nhằm đưa áo dài từ giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực sáng tạo mới của thành phố; đồng thời góp phần hiện thực hóa chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế.

Ngày hội năm nay có các hoạt động trọng tâm: công bố dự án “1.000 Gương mặt - 1.000 câu chuyện Áo dài Sài Gòn”; không gian triển lãm văn hóa cộng đồng mở cửa miễn phí phục vụ người dân và du khách; triển lãm ảnh “Sài Gòn Áo dài”; chương trình “Áo dài tri ân”; Tọa đàm “Văn hóa mặc Áo dài Sài Gòn”; Tọa đàm...

Không gian triển lãm ảnh “Sài Gòn Áo dài”

Trong khuôn khổ ngày hội, Hiệp hội Áo dài TPHCM công bố hai văn kiện quan trọng gồm: Thông điệp Đường sách 2026 về văn hóa mặc Áo dài Sài Gòn và Tuyên bố Đường sách 2026 về phát triển Hệ sinh thái văn hóa Áo dài TPHCM; ra mắt Liên minh đồng hành phát triển hệ sinh thái văn hóa Áo dài TPHCM 2026 - 2030.

NTK Anna Hạnh Lê, quyền Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TPHCM, khẳng định, ngày hội văn hóa Áo dài TPHCM lần 2 không chỉ là sự kiện tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài mà còn là một diễn đàn văn hóa để cộng đồng cùng nhìn nhận sâu sắc hơn giá trị của áo dài trong đời sống hiện đại.

“Áo dài là ký ức, là bản sắc, là niềm tự hào dân tộc và cũng là nguồn lực quan trọng cho phát triển công nghiệp văn hóa. Chúng tôi kỳ vọng từ TPHCM sẽ hình thành một hệ sinh thái văn hóa áo dài có khả năng lan tỏa mạnh mẽ trong nước và quốc tế, góp phần đưa áo dài Việt Nam trở thành biểu tượng văn hóa có sức ảnh hưởng toàn cầu. Mỗi tà áo dài là một câu chuyện. Mỗi người mặc áo dài là một đại sứ văn hóa. Và mỗi cộng đồng yêu áo dài chính là một phần quan trọng trong hành trình gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa Việt Nam đến thế hệ mai sau”, NTK Anna Hạnh Lê nhấn mạnh.

NTK Anna Hạnh Lê, Quyền Chủ tịch Hiệp hội Áo dài TPHCM phát biểu

TIỂU TÂN