Tăng lượng độc giả trẻ nhờ nền tảng số

Trái với lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm mai một thói quen đọc sách, giới trẻ Hàn Quốc - nhóm sử dụng AI tạo sinh nhiều nhất tại nước này, lại đang trở thành lực lượng thúc đẩy sự hồi sinh văn hóa đọc, góp phần mang đến sức sống mới cho ngành xuất bản.

Báo The Mainichi (Nhật Bản) dẫn khảo sát của Bộ Văn hóa Hàn Quốc cho biết, tỷ lệ người trưởng thành tại xứ kim chi đọc ít nhất 1 cuốn sách mỗi năm giảm liên tục trong hơn một thập niên qua, từ 72,2% năm 2013 xuống còn 38,5% vào năm 2025.

Tuy nhiên, nhóm người trẻ lại đi ngược xu hướng chung. Những người trong độ tuổi 20-29 có tỷ lệ đọc sách cao nhất với 75,3%, tiếp đến là nhóm 30-39 tuổi với 66,4%. Đây cũng chính là 2 nhóm có tỷ lệ sử dụng AI tạo sinh cao nhất, lần lượt đạt 75,3% và 71,1%.

Gian hàng của nhà xuất bản Minumsa tại Hội sách quốc tế Seoul, ngày 24-6-2026 (ẢNH: KYODO)

Mối liên hệ thú vị giữa AI và văn hóa đọc được thể hiện rõ tại Hội sách quốc tế Seoul diễn ra cuối tháng 6 vừa qua. Sự kiện thu hút khoảng 160.000 lượt khách tham quan, tăng mạnh so với mức trung bình khoảng 100.000 lượt trong năm 2022-2023.

Tại đây, gian hàng của những nhà xuất bản lớn luôn chật kín độc giả trẻ. Người ta không ngại xếp hàng dài từ 10 giờ sáng, trước khi hội sách mở cửa.

Oh Da Young, 21 tuổi, một sinh viên đại học, đứng trong hàng dài chờ thanh toán tại quầy của nhà xuất bản Minumsa, tay ôm chồng sách kinh điển dày cộp. Cô cho biết năm ngoái đã đọc 24 cuốn sách, gấp 10 lần mức trung bình của người lớn trên toàn quốc và đặt mục tiêu cao hơn nữa cho năm nay.

Nhà xuất bản Minumsa là một ví dụ điển hình cho xu hướng người trẻ thích đọc sách đang diễn ra ở Hàn Quốc. Doanh thu của nhà xuất bản này tăng 23,8% trong năm 2025, trong khi toàn bộ thị trường sách thương mại giảm 6,9%.

Theo Hiệp hội Nhà xuất bản Hàn Quốc, thành công của Minumsa một phần đến từ việc tiếp cận độc giả trẻ thông qua nền tảng số, nhất là kênh YouTube, nơi các biên tập viên chia sẻ về văn học và giới thiệu sách theo cách gần gũi, dễ tiếp cận.

Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng góp phần tạo nên làn sóng đọc sách mới, với sự phổ biến của xu hướng “text-hip” - quan niệm coi việc đọc sách là hoạt động thú vị, thể hiện phong cách sống và bản sắc cá nhân. Nhiều người trẻ thường xuyên chia sẻ những cuốn sách yêu thích, các đoạn trích ấn tượng và trải nghiệm đọc trên không gian mạng.

Đáng chú ý, nhiều độc giả trẻ không xem AI là sự thay thế cho sách mà coi đây là công cụ hỗ trợ quá trình đọc và khám phá tri thức. Như Park Ji Yong, 34 tuổi, sử dụng công cụ AI Gemini của Google để làm giàu vốn hiểu biết của mình về văn học. Anh yêu cầu Gemini giải thích những tham chiếu trong tác phẩm Kafka on the Shore (tên sách bằng tiếng Việt: Kafka bên bờ biển) của nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami, cũng như đề xuất những cuốn sách tiếp theo nên đọc dựa trên những gì anh đã đọc, tra cứu.

Có thể thấy, AI được giới trẻ Hàn Quốc sử dụng để giải thích những nội dung khó, làm rõ bối cảnh tác phẩm, gợi ý sách mới hoặc mở rộng hiểu biết sau khi đọc.

Tuy nhiên, không phải ai cũng hoan nghênh việc sử dụng AI. Kim Han Bi, 21 tuổi, cho biết cô tránh sử dụng công nghệ này vì thấy nguồn thông tin không đáng tin cậy và thích tự tìm kiếm thông tin trong sách và các bài báo học thuật hơn.

MINH CHÂU