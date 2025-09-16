Khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng

Sáng 16-9, tại Trường Chính trị TP Đà Nẵng, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức khai mạc phiên trù bị.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tham dự phiên trù bị có các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng; Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; Ngô Xuân Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng; cùng 450 đại biểu chính thức đại diện cho 139.534 đảng viên toàn Đảng bộ thành phố.

Quang cảnh phiên trù bị. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm 15 đồng chí, Đoàn Thư ký đại hội gồm 3 đồng chí và bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu đại hội gồm 5 đồng chí.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025 điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Phiên trù bị cũng thông qua nội quy, quy chế đại hội và thông báo quyết định thành lập 8 Tổ đại biểu; chỉ định các Tổ trưởng, Tổ phó và giới thiệu địa điểm thảo luận của các Tổ đại biểu; thông qua Chương trình Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng điều hành thông qua Chương trình Đại hội phiên chính thức. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Các đại biểu cũng thống nhất về việc không trình bày toàn văn báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm mà chỉ trình bày báo cáo tóm tắt tại đại hội.

Theo chương trình, Đại hội sẽ diễn ra trong ba ngày 16, 17 và 18-9, với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”.

Đại hội có nhiệm vụ: tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Đồng thời, công bố các quyết định nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phiên chính thức của Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ bắt đầu vào lúc 8 giờ ngày 17-9, phiên bế mạc đại hội sẽ bắt đầu lúc 8 giờ ngày 18-9. Sau bế mạc đại hội, thành phố sẽ tiến hành họp báo thông báo kết quả của đại hội.

Sáng cùng ngày, trước thềm phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng dẫn đầu đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố. Đoàn đại biểu vào viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ, nghĩa sĩ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng những người có công với cách mạng đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn đại biểu dâng hương tại Đài tưởng niệm thành phố Tiếp nối truyền thống anh hùng của quê hương và các thế hệ cha anh đi trước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng nguyện nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030; nỗ lực xây dựng TP Đà Nẵng an bình, văn minh, đáng sống, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng.

XUÂN QUỲNH