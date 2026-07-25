Tại buổi lễ, Phó GS-TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL trao quyết định do Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL ký điều động, bổ nhiệm TS-NSND Quốc Hưng giữ chức Giám đốc Nhạc viện TPHCM.

PGS-TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL phát biểu tại Lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Nhạc viện TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

TS-NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội). Năm 1991, ông học tại Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Từ đây, TS-NSND Đỗ Quốc Hưng đã có hơn 30 năm học tập, giảng dạy, biểu diễn và cống hiến cho âm nhạc.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, Phó GS-TS Tạ Quang Đông trao quyết định điều động, bổ nhiệm TS-NSND Đỗ Quốc Hưng làm Giám đốc Nhạc viện TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

TS-NSND Đỗ Quốc Hưng là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam, từng giành giải nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc năm 2000, nhận Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004 và biểu diễn tại nhiều quốc gia như Đức, Triều Tiên, Nga… Năm 1998, dù được mời tham gia Nhà hát Opera Hannover (Đức), ông vẫn quyết định trở về Việt Nam để tiếp tục giảng dạy và cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà.

Bên cạnh biểu diễn và đào tạo tài năng trẻ, TS-NSND Quốc Hưng còn dành nhiều thời gian nghiên cứu khoa học. Trong đó, ông ra mắt cuốn sách Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam, một trong số ít tài liệu học thuật về lĩnh vực này, với những đề xuất kết hợp kỹ thuật hát cổ điển châu Âu và các giá trị âm nhạc dân tộc như chèo, ca trù.

THÚY BÌNH