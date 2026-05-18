Khai mạc triển lãm tranh cổ động và ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 18-5, tại công viên Chi Lăng (đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TPHCM), Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VH-TT-DL) phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026).

Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ VH-TT-DL).

Đại biểu, khách mời tham quan triển lãm

Triển lãm là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh, cách đây 115 năm, từ Bến cảng Nhà Rồng, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc đến con đường giải phóng gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

Theo Ban tổ chức, triển lãm giới thiệu 180 tranh cổ động của các họa sĩ chuyên và không chuyên trên toàn quốc, được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tổ chức.

Các tác phẩm thông qua ngôn ngữ mỹ thuật, hình ảnh và màu sắc đã tái hiện sinh động hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cùng hành trình cách mạng vẻ vang của Người, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời kỳ mới.

Bạn trẻ tham quan triển lãm, tìm hiểu kiến thức lịch sử

Bên cạnh đó, triển lãm ảnh với chủ đề “Tiếp nối di sản Hồ Chí Minh: Việt Nam - khát vọng hùng cường, thịnh vượng” giới thiệu 180 hình ảnh tư liệu về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh; hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của Người; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và TPHCM hiện nay.

Không gian triển lãm được bố trí tại 3 khu vực trên đường Đồng Khởi và công viên Chi Lăng. Triển lãm diễn ra đến hết ngày 7-6-2026.

THIÊN BÌNH