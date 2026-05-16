Ngày hội kết nối cộng đồng làm phim Việt Nam

"Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026" vừa chính thức khép lại, mở ra một không gian sáng tạo, kết nối và phát triển bền vững cho cộng đồng làm phim Việt Nam.

Năm nay, sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi đạo diễn, nhà sản xuất và chuyên gia điện ảnh uy tín và hàng trăm nhà làm phim trẻ tài năng trên khắp cả nước.

Từ hơn 200 phim ngắn gửi về, ban tổ chức đã chọn 31 phim ngắn chiếu ngoài trời cùng phần giao lưu trực tiếp giữa nhà làm phim và khán giả. Đa phần các bộ phim đều đến từ các nhà làm phim trẻ đang là sinh viên ngành điện ảnh của các trường đại học.

Một trong những hạng mục tranh giải quan trọng tại sự kiện là vòng thi pitching dự án điện ảnh, nơi các đội thi trình bày dự án trước hội đồng ban giám khảo gồm: đạo diễn Đặng Thái Huyền, biên kịch Toto Chan, diễn viên - nhà sản xuất Kaity Nguyễn, đạo diễn Võ Thanh Hòa, đạo diễn Trần Thanh Huy. Kết quả cuối cùng, dự án Tuyết ơi (đạo diễn Vũ Minh Nghĩa) được trao cùng lúc 3 giải thưởng: Dự án xuất sắc nhất, Lựa chọn tài trợ gói kỹ xảo và giải Special Mention Award của Viện Pháp tại Việt Nam.

Tại sự kiện cũng đã diễn ra các hoạt động Tiệc phim, Chợ dự án phim ngắn, mang đến cơ hội và không gian kết nối dành cho các dự án phim ngắn tiềm năng gặp gỡ nhà đầu tư, nhà sản xuất và đối tác trong ngành. Có 8 dự án được chọn tham gia trong hoạt động này.

Một trong những điểm nhấn nổi bật và tạo nên giá trị khác biệt của Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026 là chuỗi 3 master workshop chuyên sâu.

Ngoài ra, trong khuôn khổ sự kiện còn có các buổi thảo luận chuyên đề, các lớp học miễn phí dành cho người dân địa phương, đặc biệt là thanh thiếu niên.

