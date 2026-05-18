Chất lượng tác phẩm vẫn là yếu tố quyết định

Theo thống kê của Younet Media, từ ngày 4 đến 13-5, hai bộ phim Bóng ma hạnh phúc (đạo diễn Nguyễn Dương) và Vì mẹ anh phán chia tay (đạo diễn Vũ Khắc Tuận) vẫn dẫn đầu những chỉ số tương tác.

Trong đó, Bóng ma hạnh phúc ghi nhận 5,9 triệu lượt tương tác, trong khi Vì mẹ anh phán chia tay đạt hơn 5,49 triệu lượt. Những phim như Không giới hạn, Bước chân vào đời… cũng nằm trong tốp 10 chủ đề được bàn luận nhiều nhất.

Đáng chú ý, Vì mẹ anh phán chia tay trở thành phim Việt có lượt xem cao nhất lịch sử phim của ứng dụng VieON với hơn 1,5 tỷ lượt xem trên các nền tảng khác nhau. Nhà sản xuất cũng lần đầu áp dụng fast-track, cho phép khán giả trả phí để xem trước 3 tập cuối, một mô hình vốn phổ biến tại Trung Quốc. Đây được xem là bước thử nghiệm đáng chú ý, cho thấy nỗ lực bắt nhịp xu hướng quốc tế.

Tuy nhiên, những con số tương tác ấn tượng chưa đồng nghĩa với sự phát triển bền vững của phim truyền hình Việt. Điểm chung của nhiều tác phẩm gây chú ý thời gian gần đây vẫn là khai thác những mô-típ quen thuộc, dễ tạo cảm xúc. Bóng ma hạnh phúc hút người xem bằng những xung đột hôn nhân, ngoại tình, kẻ thứ ba và mâu thuẫn gia đình. Vì mẹ anh phán chia tay khai thác chuyện tình “tổng tài - Lọ Lem” với dàn diễn viên thực lực. Bước chân vào đời phản ánh hành trình trưởng thành, mưu sinh và các mối quan hệ đa chiều của người trẻ. Trong khi đó, Lời hứa đầu tiên gây chú ý khi khai thác góc khuất sau ánh hào quang của thế giới hoa hậu.

Thực tế, vài năm gần đây, số lượng phim truyền hình vừa tạo hiệu ứng mạnh vừa được đánh giá cao về chất lượng, không nhiều. Không ít dự án được đầu tư nghiêm túc nhưng lên sóng khá lặng lẽ, không tạo được dấu ấn. Trong khi đó, nhiều dự án theo công thức “ăn xổi”, cũ mòn… nhưng nhờ làm truyền thông tốt, vẫn thu hút được sự chú ý của khán giả. Điều này xem ra không bền nếu chất lượng phim thấp.

Bên cạnh đó, với rất nhiều lựa chọn thay thế hiện nay, nhất là những nền tảng trực tuyến quốc tế, phim Việt đang chịu sự cạnh tranh gay gắt. Do đó, điều khiến người xem chờ đợi nên là những tác phẩm có chiều sâu, phản ánh chân thật đời sống. Năng lực giữ chân khán giả lâu dài chính là yêu cầu cơ bản đặt ra của phim truyền hình Việt hiện nay.

HẢI DUY