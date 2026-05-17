Mãi nhớ Người

Đó là những ký ức thiêng liêng khi nghe giọng Bác đọc thơ chúc Tết, tựa như “ngọn gió lành nâng bước những đoàn quân”. Trong khi đó, tác giả Nguyễn Phụng Kỳ “sau bao năm khao khát” cũng ghi lại những rung động sâu sắc khi lần đầu được vào Lăng viếng Bác: “Bên Người chỉ mấy phút giây/ Con như đứng dưới bóng cây đại ngàn”.
Nhân dịp này, Báo SGGP trân trọng giới thiệu đến độc giả hai sáng tác về Bác của hai nhà thơ.
Những vần thơ dâng Bác
Đã bao lần con làm thơ dâng Bác
Vẫn vẹn nguyên cảm xúc lính Cụ Hồ
Những năm tháng Trường Sơn ghềnh thác
Và Đồng Tháp Mười bát ngát hương sen.
***
Con vẫn nhớ giọng ấm áp thân quen
Mỗi giao thừa nghe Người chúc Tết
Không phải sấm trên cao mà lời Người da diết
Ngọn gió lành nâng bước những đoàn quân.
***
Bác đi xa đã năm mươi bảy năm
Mà hơi ấm vẫn vẹn nguyên một thuở
Theo dấu chân Người, chúng con thắp lửa
Cho đất nước yên bình, rạng rỡ Rồng Tiên.
Trần Thế Tuyển
Lần đầu viếng Lăng Bác
Lòng con khao khát bao năm
Muốn ra miền Bắc viếng Lăng Bác Hồ
Con về đến đất thủ đô
Muốn băng lối tắt nhanh vô gặp Người
***
Bác ơi! con gặp Bác rồi
Như chưa cách trở trăm đồi ngàn sông
Nhìn lên vầng trán mênh mông
Tỏa ra rực rỡ ánh hồng muôn phương
Còn in gối tuyết mền sương
Rau măng, cháo bẹ mãi vương vấn Người
***
Con đang nhìn thấy Bác cười
Và con nghe được trăm lời Bác khuyên
Nghe lời Bác đọc Tuyên ngôn
Vang xa mọi ngả đường thôn xóm nghèo
Bão giông vẫn vững tay chèo
Con luôn ghi nhớ bao điều nghĩa nhân
***
Lòng con mãi dệt chữ tâm
Càng qua cay đắng tình dân càng đầy
Bên Người chỉ mấy phút giây
Con như đứng dưới bóng cây đại ngàn
Bác ơi thương Bác vô vàn
Nỗi đau thắt ruột, lệ tràn ướt mi!
Nguyễn Phụng Kỳ