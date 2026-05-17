Mãi nhớ Người

Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026), nhà thơ Trần Thế Tuyển chia sẻ bản thân “vẫn vẹn nguyên cảm xúc lính Cụ Hồ” từ những năm tháng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.

Đó là những ký ức thiêng liêng khi nghe giọng Bác đọc thơ chúc Tết, tựa như “ngọn gió lành nâng bước những đoàn quân”. Trong khi đó, tác giả Nguyễn Phụng Kỳ “sau bao năm khao khát” cũng ghi lại những rung động sâu sắc khi lần đầu được vào Lăng viếng Bác: “Bên Người chỉ mấy phút giây/ Con như đứng dưới bóng cây đại ngàn”.

Nhân dịp này, Báo SGGP trân trọng giới thiệu đến độc giả hai sáng tác về Bác của hai nhà thơ.

Những vần thơ dâng Bác Đã bao lần con làm thơ dâng Bác Vẫn vẹn nguyên cảm xúc lính Cụ Hồ Những năm tháng Trường Sơn ghềnh thác Và Đồng Tháp Mười bát ngát hương sen. *** Con vẫn nhớ giọng ấm áp thân quen Mỗi giao thừa nghe Người chúc Tết Không phải sấm trên cao mà lời Người da diết Ngọn gió lành nâng bước những đoàn quân. *** Bác đi xa đã năm mươi bảy năm Mà hơi ấm vẫn vẹn nguyên một thuở Theo dấu chân Người, chúng con thắp lửa Cho đất nước yên bình, rạng rỡ Rồng Tiên. Trần Thế Tuyển

Lần đầu viếng Lăng Bác

Lòng con khao khát bao năm

Muốn ra miền Bắc viếng Lăng Bác Hồ

Con về đến đất thủ đô

Muốn băng lối tắt nhanh vô gặp Người

***

Bác ơi! con gặp Bác rồi

Như chưa cách trở trăm đồi ngàn sông

Nhìn lên vầng trán mênh mông

Tỏa ra rực rỡ ánh hồng muôn phương

Còn in gối tuyết mền sương

Rau măng, cháo bẹ mãi vương vấn Người

***

Con đang nhìn thấy Bác cười

Và con nghe được trăm lời Bác khuyên

Nghe lời Bác đọc Tuyên ngôn

Vang xa mọi ngả đường thôn xóm nghèo

Bão giông vẫn vững tay chèo

Con luôn ghi nhớ bao điều nghĩa nhân

***

Lòng con mãi dệt chữ tâm

Càng qua cay đắng tình dân càng đầy

Bên Người chỉ mấy phút giây

Con như đứng dưới bóng cây đại ngàn

Bác ơi thương Bác vô vàn

Nỗi đau thắt ruột, lệ tràn ướt mi!

Nguyễn Phụng Kỳ

T.H.N