Gần 1.200 hồ sơ thử vai phim về anh hùng Võ Thị Sáu

Theo đại diện nhà sản xuất, sau khi công bố kế hoạch casting, dự án điện ảnh Đất đỏ về anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu đã thu hút khoảng 1.200 hồ sơ đăng ký trực tuyến.

Sáng 17-5, tại trường Đại học Hoa Sen, TPHCM, 3 đơn vị sản xuất Viettel Media, 1-All Star và Production Q cùng các đối tác chính thức khởi động dự án điện ảnh Đất đỏ (tựa tiếng Anh: Red Earth).

Ngoài đạo diễn Lê Văn Kiệt vắng mặt vì lịch trình cá nhân, các thành phần sáng tạo chính của ê-kíp đoàn phim gồm: NSX Nguyễn Cao Tùng (1-All Star), Nguyễn Phạm Hoàng Quân (Production Q), NSND – đạo diễn hình ảnh Lý Thái Dũng, thiết kế mỹ thuật Trương Trung Đạo, thiết kế phục trang Coco Chà Bông, chuyên gia hóa trang Chang Belivia… đã cùng có mặt đông đủ.

Tại sự kiện, NSX Hoàng Quân cho biết, có khoảng 1.200 hồ sơ đã đăng ký tham gia casting trực tuyến. Trong các hồ sơ gửi về, có rất nhiều gương mặt trẻ yêu diễn xuất. NSX cũng nhận định, dự án này là thử thách không nhỏ với các diễn viên tham gia.

Sau 2 dự án kinh điển Người con gái Đất Đỏ và Như một huyền thoại, trong phiên bản điện ảnh mới nhất này, hình tượng anh hùng Võ Thị Sáu được kỳ vọng mang đến cách kể trực diện và gai góc hơn về hành trình của một biểu tượng lịch sử, đặt nhân vật vào những lựa chọn khắc nghiệt và khốc liệt của chiến tranh.

Chia sẻ về dự án, NSX Nguyễn Cao Tùng cho biết, ê-kíp đã mất 7 năm để chuẩn bị và gần như mỗi năm, có một phiên bản kịch bản khác nhau được hoàn thiện. Theo anh, đây không đơn thuần là một bộ phim, mà là đam mê, là trách nhiệm và cũng là một lời hứa nhất định phải thực hiện.

Sau lễ khởi động, dự án tổ chức casting trực tiếp trong ngày 17 và 18-5. Dự án được định hình thuộc thể loại chính kịch, hành động, dự kiến bấm máy vào quý 3-2026 và ra mắt trong năm 2027, hướng đến kỷ niệm 75 năm ngày mất của anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (1952-2027).

VĂN TUẤN