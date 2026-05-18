3 ngày chiếu sớm, Doraemon 45 chiếm lĩnh doanh thu phòng vé

Không nằm ngoài dự đoán, Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (phiên bản mới) lập tức gây nên cơn sốt doanh thu phòng vé với thành tích ấn tượng.

Trong 3 ngày cuối tuần (từ 15 đến 17-5), các suất chiếu sớm của bộ phim lập tức tạo nên cơn sốt về doanh thu, khi thu về hơn 37 tỷ đồng (theo chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, có sai số). Đây là thành tích ấn tượng của phần phim thứ 45 về chú mèo máy nổi tiếng của Nhật Bản.

Doanh thu chiếu sớm ấn tượng của Doraemon 45. Nguồn: Box Office Vietnam

Tác phẩm được làm mới từ tác phẩm gốc năm 1983, đánh dấu sự trở lại của một trong những cuộc phiêu lưu hấp dẫn nhất. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết Atlantis và tiểu thuyết Hai vạn dặm dưới đáy biển, bộ phim mở ra hành trình khám phá đại dương đầy bất ngờ.

Theo kế hoạch, phải đến ngày 22-5, phim mới chính thức ra rạp.

Trong 3 ngày cuối tuần qua cũng là dịp hiếm hoi các phim ngoại nhập mới có cơ hội thống lĩnh phòng vé ở các vị trí trong top đầu.

Tác phẩm về chú mèo máy vẫn thu hút đông đảo khán giả Việt. Ảnh: CGV

Ngoài Doraemon, Tạm biệt Gohan cũng nhận được nhiều đánh giá tích cực từ người hâm mộ Việt và được chào đón khá nồng nhiệt. Phim mang về doanh thu hơn 11 tỷ đồng, tính đến sáng 18-5.

Bộ phim kinh dị Ma da Hàn Quốc: Hồ nuốt người cũng nhận về sự chú ý nhất định khi đạt tổng doanh thu hơn 8 tỷ đồng, bao gồm cả các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 13-5.

Shin cậu bé bút chì: Quậy tung vương quốc nguệch ngoạc và 4 dũng sĩ bất ổn trong tuần thứ 3 ra mắt vẫn thu hút khán giả. Tính đến hiện tại, phim đạt hơn 13 tỷ đồng doanh thu.

Một thời ta đã yêu có doanh thu phòng vé ảm đạm. Ảnh: ĐPCC

Tuần qua, phim điện ảnh Việt Một thời ta đã yêu chính thức khởi chiếu. Tuy nhiên, tác phẩm mang màu sắc hoài niệm với bối cảnh chính vào thập niên 2000 không thực sự hấp dẫn khán giả. Phim hiện đạt tổng doanh thu chưa đến 1 tỷ đồng. Con số này cũng phản ánh đúng với chất lượng và thực lực của bộ phim.

Tuần này, mọi sự chú ý của khán giả đều đổ dồn khi Doraemon 45 chính thức ra mắt. Phim chắc chắn sẽ tiếp tục gây bão phòng vé và hướng đến cột mốc trăm tỷ đồng. Ngoài ra, còn phải kể đến một số phim ngoại nhập mới ra mắt như: Star Wars: Mandalorian Và Grogu, Bài trùng phá án, Khách, Ba trợn trong khi không có thêm phim điện ảnh Việt nào được công chiếu trong tuần này.

HẢI DUY