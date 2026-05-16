Tác giả của hơn 1.000 bìa sách lần đầu tiên ra sách về hành trình trưởng thành

Ngày 16-5, tại Đường sách TPHCM, NXB Kim Đồng tổ chức chương trình giao lưu ra mắt ấn phẩm " Bám váy mẹ" của họa sĩ Tạ Quốc Kỳ Nam. Ấn phẩm giống như một tự sự chân thành về hành trình trưởng thành, tìm lại chính mình, chữa lành và học cách sống thật sau những đổ vỡ của tuổi trẻ.

Tạ Quốc Kỳ Nam là một họa sĩ chuyên thiết kế bìa sách. Trong 15 năm làm việc, anh đã thiết kế hơn 1.000 bìa sách nhưng đây là lần đầu tiên, anh đứng tên trên ấn phẩm với vai trò một tác giả.

Tạ Quốc Kỳ Nam (phải) chia sẻ tại chương trình, bên cạnh là nhà văn Huỳnh Trọng Khang trong vai trò dẫn dắt chương trình

Tạ Quốc Kỳ Nam (sinh năm 1990), tốt nghiệp Khoa Báo chí Truyền thông, Trường ĐH KHXH-NV - ĐHQG TPHCM. Chính vì vậy, khi bắt tay vào viết Bám váy mẹ là cách để anh được trở lại với điểm bắt đầu sau 15 năm lặng lẽ thiết kế bìa sách cho nhiều tác giả trong và ngoài nước.

Tạ Quốc Kỳ Nam tặng hoa tri ân ba mẹ và bà Tư (thứ hai từ trái qua), một nhân vật trong sách "Bám váy mẹ"

Theo chia sẻ của Kỳ Nam, hơn 4 năm trước, anh bước vào giai đoạn khủng hoảng của một người trẻ đi làm trong nhiều năm, nếm đủ mùi thành công lẫn thất bại. Thời điểm đó, nhiều biến cố liên quan sức khỏe thể chất lẫn tinh thần khiến anh vô cùng mệt mỏi. Chính việc viết sách là phương pháp giúp anh vượt qua những khó khăn đó.

Bạn đọc xếp hàng xin chữ ký của Tạ Quốc Kỳ Nam

“Lúc làm bản thảo, tôi nghĩ thầm: Nếu cuốn sách này may mắn được ra đời, chỉ cần giúp được một người là đã hoàn thành tâm nguyện. Nhưng càng viết, tôi nhận ra một sự thật: người đầu tiên được quyển sách giúp chính là bản thân mình”, Tạ Quốc Kỳ Nam kể lại.

Tờ lịch với dòng chữ viết tay của mẹ được Tạ Quốc Kỳ Nam sử dụng làm bìa sách

Khác với những lần trước, bìa sách Bám váy mẹ lần này đánh dấu sự hợp sức của Tạ Quốc Kỳ Nam và mẹ. Theo chia sẻ của Kỳ Nam, trong lúc đang bí ý tưởng về bìa sách, anh chợt nhớ ra những lời dặn dò được ghi hàng ngày của mẹ sau các tờ lịch. Từ đó, anh đã nhờ mẹ viết tên sách lên tờ lịch, trở thành chi tiết đắt giá cho bìa sách.

HỒ SƠN