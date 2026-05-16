Giữ hồn di sản qua Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ

Đây là lễ hội dân gian độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa nông nghiệp truyền thống của vùng đất Phong Nam – Phong Lệ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Công Đông, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Xuân cho biết, Lễ hội Mục đồng là lễ hội hiếm có trong cả nước nhằm tôn vinh trẻ mục đồng – những đứa trẻ gắn bó với đồng ruộng, nghề nông và đời sống làng quê qua nhiều thế hệ.

Đây không chỉ là hoạt động tín ngưỡng cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an mà còn thể hiện sâu sắc tinh thần nhân văn, sự gắn kết cộng đồng và nét đẹp văn hóa của cư dân nông nghiệp Việt Nam.

Lễ rước Thần Nông dạo đồng tại lễ hội

Theo các bậc cao niên, lễ hội gắn với Cồn Thần và Đình Thần Nông của làng Phong Lệ, được lưu truyền qua nhiều thế hệ và tổ chức vào dịp mùng 1 tháng 4 âm lịch hằng năm. Trải qua nhiều biến động lịch sử, lễ hội từng bị gián đoạn trong thời gian dài trước khi được người dân địa phương phục dựng và gìn giữ đến nay.

Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như tọa đàm “Lễ hội Mục đồng làng Phong Lệ trong không gian văn hóa ‘Làng trong phố, phố trong làng’”, lễ rước Thần Nông dạo đồng, các nghi lễ truyền thống, hô hát bài chòi, trò chơi dân gian, tái hiện không gian làng quê xưa cùng nhiều hoạt động cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa dân gian.

Các phần lễ được thực hiện trang nghiêm

Thông qua lễ hội, phường Hòa Xuân mong muốn tiếp tục gìn giữ các giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc, giáo dục truyền thống quê hương cho thế hệ trẻ, đồng thời gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng và quảng bá hình ảnh địa phương đến với du khách.

PHẠM NGA