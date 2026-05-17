Cuốn du ký đặc biệt của đôi vợ chồng Pháp - Việt đạp xe xuyên Âu - Á

Ngày 17-5, NXB Kim Đồng phối hợp Viện Pháp tại Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu giới thiệu ấn phẩm " Từ nhà anh về nhà em", hoạt động thuộc khuôn khổ Tuần lễ Văn học châu Âu năm 2026.

Tác giả Thibault Clemenceau (giữa) chia sẻ về hành trình xuyên Âu - Á đặc biệt của mình cùng vợ

Từ nhà anh về nhà em là cuốn du ký đặc sắc ghi lại hành trình đạp xe 16.000km xuyên Âu - Á của cặp đôi Pháp - Việt Thibault Clemenceau và Khánh Nguyên.

Cả hai đã lựa chọn cách “về chơi nhà” vô cùng đặc biệt: đi từ “nhà anh” ở Pháp đến “nhà em” ở Việt Nam bằng xe đạp. Chuyến đi kéo dài hơn một năm, băng qua châu Âu, vùng Caucasus, Trung Đông, Ấn Độ và châu Á, với nhiều trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa và con người.

Nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM, phát biểu tại buổi giao lưu

Từ nhà anh về nhà em không đơn thuần là chuyến đi của cá nhân mà ngay từ đầu, vợ chồng Thibault Clemenceau đã lên mục tiêu hướng đến cộng đồng thông qua dự án Nón Lá, nhằm giúp đỡ trẻ em khó khăn của Việt Nam.

Theo đó, cứ mỗi km đi qua, hai người kêu gọi quyên góp một đô la Mỹ. Với 16.000km, cả hai đã kêu gọi tương đương 16.000 USD (khoảng 400 triệu đồng).

Câu chuyện của vợ chồng Thibault Clemenceau được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội, nên chương trình nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc

Theo chia sẻ của Thibault Clemenceau, chuyến đi vốn không nhận được ủng hộ từ hai bên gia đình.

Ngoài ra, hành trình cũng rất nặng nề nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua và nhận về những niềm vui quý giá, như được đạp xe mỗi ngày, cắm trại giữa thiên nhiên, gặp gỡ nhiều con người...

Tác giả Thibault Clemenceau ký tặng sách cho bạn đọc

QUỲNH YÊN