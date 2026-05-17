Cuốn du ký đặc biệt của đôi vợ chồng Pháp - Việt đạp xe xuyên Âu - Á

Từ nhà anh về nhà em là cuốn du ký đặc sắc ghi lại hành trình đạp xe 16.000km xuyên Âu - Á của cặp đôi Pháp - Việt Thibault Clemenceau và Khánh Nguyên.
Cả hai đã lựa chọn cách “về chơi nhà” vô cùng đặc biệt: đi từ “nhà anh” ở Pháp đến “nhà em” ở Việt Nam bằng xe đạp. Chuyến đi kéo dài hơn một năm, băng qua châu Âu, vùng Caucasus, Trung Đông, Ấn Độ và châu Á, với nhiều trải nghiệm về thiên nhiên, văn hóa và con người.
Từ nhà anh về nhà em không đơn thuần là chuyến đi của cá nhân mà ngay từ đầu, vợ chồng Thibault Clemenceau đã lên mục tiêu hướng đến cộng đồng thông qua dự án Nón Lá, nhằm giúp đỡ trẻ em khó khăn của Việt Nam.
Theo đó, cứ mỗi km đi qua, hai người kêu gọi quyên góp một đô la Mỹ. Với 16.000km, cả hai đã kêu gọi tương đương 16.000 USD (khoảng 400 triệu đồng).
Theo chia sẻ của Thibault Clemenceau, chuyến đi vốn không nhận được ủng hộ từ hai bên gia đình.
Ngoài ra, hành trình cũng rất nặng nề nhưng cả hai đã cùng nhau vượt qua và nhận về những niềm vui quý giá, như được đạp xe mỗi ngày, cắm trại giữa thiên nhiên, gặp gỡ nhiều con người...