Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm sinh nhật Bác

Từ nay đến tháng 7 có nhiều sự kiện nhắc nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh: Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Bác Hồ (19-5-1890 - 19-5-2026), 115 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026) và 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).

Tại các phường xã trên địa bàn TPHCM, rất nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi nhằm lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, các giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật trong đời sống cộng đồng.

Tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng, hội thi tìm hiểu truyền thống với chủ đề “Người làm rạng rỡ non sông ta” đang diễn ra dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến. Hội thi được tổ chức thành nhiều chặng, gồm chặng “Rạng rỡ non sông” (từ ngày 15-5 đến 31-5) thi tìm hiểu về ngày sinh của Bác và ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; tiếp đến sẽ là chặng “Thành phố anh hùng” (từ ngày 4-6 đến 30-6), nhằm tìm hiểu sự kiện TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thi dành cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, học sinh, sinh viên, người dân đang sinh sống, lao động và học tập trên địa bàn phường Diên Hồng, cùng các đơn vị khác thuộc địa bàn TPHCM.

Liên hoan “Ca khúc cách mạng năm 2026” của phường Diên Hồng

Cũng dịp này, phường Phú Thuận tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng (logo) phường Phú Thuận chủ đề “Khơi nguồn sáng tạo - Khắc họa bản sắc” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 115 triệu đồng. Theo yêu cầu của địa phương, biểu trưng phải gắn với những đặc trưng về lịch sử, văn hóa của phường Phú Thuận như: di tích Gò Ô Môi, sông Sài Gòn, cầu Phú Mỹ… Biểu trưng cần thuận lợi cho việc sử dụng trên môi trường số, nhất là trên các thiết bị di động như máy tính bảng, điện thoại thông minh…

Đến với phường Vườn Lài, không khó để bắt gặp hình ảnh từng nhóm đọc sách, quay clip, đọc thuyết minh… Đây là những hoạt động của hội thi “Tôi và sách” năm 2026 do phường tổ chức nhằm lan tỏa văn hóa đọc và khơi dậy niềm đam mê tri thức. Nội dung hội thi gồm các chủ đề: giới thiệu sách yêu thích, truyền tải thông điệp ý nghĩa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 30-4 lịch sử, quê hương đất nước… được thể hiện bằng video clip từ 3 đến 5 phút. Dự kiến, lễ trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các hoạt động tương tự cũng diễn ra tại nhiều địa phương như: phường Xóm Chiếu tổ chức giới thiệu Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học; phường An Đông tổ chức hội thi “Học tập Bác - Làm theo Bác” với chủ đề “Tự hào - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo năm 2026”; phường Đức Nhuận tổ chức Hội thi “Son sắt niềm tin - Vững vàng lý tưởng…”.

THÚY BÌNH