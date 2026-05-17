Đêm nhạc “Sắc màu Trần Tiến”

Nhạc sĩ Trần Tiến biểu diễn bài hát "Không gục ngã". Ảnh: THÚY BÌNH

Đến dự đêm nhạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy; Thiếu tướng, PGS-TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn; các cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh TPHCM; cùng gia đình, bạn bè, người thân và đông đảo khán giả yêu mến nhạc sĩ Trần Tiến.

Nhạc sĩ Trần Tiến là người nghệ sĩ có phong cách sáng tạo và trình diễn nhạc độc đáo, thể hiện rõ nét sự hòa quyện của nhiều gam màu đối lập: sự rực lửa của chiến tranh, vẻ dịu dàng của tình yêu, tính phóng khoáng của một lữ khách và độ lắng sâu của những chiêm nghiệm đời người…

Tiết mục "Sắc màu" mở màn đêm nhạc đặc biệt do Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức nhân dịp sinh nhật 80 tuổi của nhạc sĩ Trần Tiến. Ảnh: THÚY BÌNH

Với Trần Tiến, âm nhạc chưa bao giờ chỉ là thanh âm, với ông đó là ký ức, là con người, là cảm xúc, là một tâm hồn luôn yêu đời, yêu người, yêu quê hương đất nước. Chính vì thế, chương trình đã dẫn dắt khán giả bước vào thế giới âm nhạc đa chiều của ông, nơi mỗi ca khúc là một mảng màu cảm xúc riêng biệt, tạo nên chân dung người nhạc sĩ tài hoa.

Chương trình Sắc màu Trần Tiến được dàn dựng hấp dẫn với các nhạc công chơi nhạc trực tiếp trên sân khấu, cùng những màn song ca của nghệ sĩ Trần Tiến với các ca sĩ, nhạc sĩ: Cẩm Vân, Tùng Dương, Phạm Anh Khoa, Hoàng Yến Chibi, Ydzang Arul, nhóm Du ca, nhóm bè Cadillac…

Khán giả được thưởng thức các ca khúc như: Sắc màu, Vết chân tròn trên cát, Tạm biệt chim én, Giấc mơ Chapi, Sao em nỡ vội lấy chồng, Tùy hứng lý qua cầu, Ngọn lửa cao nguyên, Tùy hứng lý ngựa ô, Chị tôi, Quê nhà, Mẹ tôi, Không gục ngã, Giai điệu tổ quốc... Đặc biệt, tại đêm nhạc, ca sĩ người Pháp Kenjah David đã biểu diễn hai ca khúc Mặt trời bé con và Tóc gió thôi bay bằng tiếng Pháp.

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ những kỷ niệm đặc biệt trong cuộc đời đã giúp ông sáng tác nên hàng loạt ca khúc được khán giả yêu thích. Ảnh: THÚY BÌNH

Xen kẽ với các tiết mục biểu diễn âm nhạc, nhạc sĩ Trần Tiến đã chia sẻ những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, những nỗi niềm trăn trở, day dứt và yêu thương nồng ấm mà ông luôn dành cho cuộc đời, cho đồng đội và cho tình yêu.

Đặc biệt, ở tuổi 80, nhạc sĩ Trần Tiến vừa sáng tác một ca khúc có tên gọi Đi qua đời mình. Bài hát như một lời tự sự, bày tỏ suy nghĩ của ông đối với những giai đoạn cuộc đời của một người nhạc sĩ - chiến sĩ, hành trình ông lãng du cùng âm nhạc, vượt qua số phận, và sống bằng tất cả niềm tin yêu dành cho người, cho đời.

THÚY BÌNH