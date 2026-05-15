"Tựa thinh không" và câu chuyện cảm động về tình mẫu tử

Ngày 15-5, tại Đường sách TPHCM, Công ty Văn hóa Nhã Nam phối hợp Tổng Lãnh sự quán Italy tại TPHCM tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Mẹ và con và tình yêu cuộc sống trong " Tựa thinh không" của Ada d'Adamo”.

Chương trình nằm trong khuôn khổ những ngày Văn học châu Âu năm 2026, với sự tham gia của nhà thơ Trần Lê Sơn Ý và nhà văn Huỳnh Trọng Khang.

Nhà văn Huỳnh Trọng Khang và nhà thơ Trần Lê Sơn Ý (từ trái qua) trò chuyện tại chương trình

Tựa thinh không (NXB Hội Nhà văn) là cuốn sách đầu tay và cũng là tác phẩm duy nhất của Ada d'Adamo, ra đời từ những ngày tháng bà nằm trên giường bệnh, khi thời gian sống không còn nhiều.

Không có cốt truyện ly kỳ hay tình tiết giật gân, tác phẩm đơn giản là câu chuyện một người mẹ viết cho con gái.

Daria là cô con gái sinh ra với khuyết tật não bẩm sinh nặng nề, không thể nói, không thể tự chăm sóc bản thân, không thể lớn lên theo cách mà thế giới này định nghĩa về sự trưởng thành.

Tác phẩm đã nhận được nhiều giải thưởng ngay trong năm ra mắt, như: giải Premio Strega, Premio Strega Giovani, Super Mondello, Mondello Giovani...

Khi ra mắt tại Việt Nam, Tựa thinh không nhanh chóng chạm đến trái tim độc giả bằng sự chân thực đến nghẹn ngào và tình mẫu tử thiêng liêng hiếm có trong nghịch cảnh.

Cuốn sách đã được độc giả trên khắp thế giới đón nhận một cách chân thành, đồng thời gợi nên những cuộc đối thoại sâu sắc về tình yêu, sự mất mát và ý nghĩa cuộc sống qua lăng kính của một người mẹ.

Bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italy tại TPHCM, phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, bà Alessandra Tognonato, Tổng Lãnh sự Italy tại TPHCM, cho rằng, cuốn sách không chỉ kể về một thử thách nghiệt ngã. Trên hết, nó là sự chiêm nghiệm về giá trị của sự hiện diện, sức mạnh của tình thân và về khả năng phi thường của con người trong việc chuyển hóa sự yếu mềm thành một hình thái của sự kiên cường.

QUỲNH YÊN