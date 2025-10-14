Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Sáng 14-10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

Tại buổi lễ, ông Đào Xuân Dũng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội nêu rõ, để các thông tin và nội dung quan trọng của Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội đến được với cán bộ, đảng viên, nhân dân Thủ đô và nhân dân cả nước, công tác truyền thông có vai trò hết sức quan trọng, truyền tải những thông tin quan trọng của đại hội tới người dân.

Để tạo thuận lợi cho báo chí tác nghiệp, Trung tâm Báo chí được thành lập với trang thiết bị hiện đại, thể hiện sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo thành phố tới công tác thông tin, tuyên truyền. Trung tâm là đầu mối hỗ trợ phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp thuận lợi, cập nhật thông tin trực tiếp, đầy đủ và chính thống nhất các hoạt động của đại hội.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội cũng mong muốn các cơ quan báo chí phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ra sức thi đua lao động, sản xuất, lập nhiều thành tích chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Trung tâm báo chí chính thức hoạt động từ ngày 14 đến 17-10. Hàng ngày, Ban tổ chức sẽ có thông cáo báo chí sau các phiên làm việc của đại hội và sẽ tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII vào ngày 17-10.

Các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ TP Hà Nội

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 có chủ đề: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Đại hội sẽ bắt đầu phiên trù bị vào chiều 15-10, phiên khai mạc sáng 16-10 và phiên bế mạc chiều 17-10.

Tin liên quan Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII

QUỐC KHÁNH