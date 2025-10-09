Khám phá sắc màu năm châu giữa lòng Hà Nội

Từ ngày 10 đến 12-10 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, Bộ VH-TT-DL phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia tham dự.

Tại đây, công chúng sẽ được chiêm ngưỡng những sắc màu văn hóa đặc sắc, từ nghệ thuật biểu diễn, âm nhạc, múa dân gian, trang phục truyền thống, đến điện ảnh, mỹ thuật và ẩm thực thế giới, tất cả cùng hòa quyện trong không gian di sản của Hoàng thành Thăng Long, trung tâm hội tụ văn hóa ngàn năm của Thủ đô.

Lễ hội được thiết kế với nhiều hoạt động trải nghiệm, biểu diễn, tương tác cùng công chúng xuyên suốt ba ngày. Từ ngày 10 đến 12-10, Hoàng thành Thăng Long sẽ trở thành "ngôi nhà chung" của thế giới, nơi âm nhạc, sắc màu, hương vị và cảm xúc giao hòa trong không khí hữu nghị và đoàn kết.

Với phương châm "Văn hóa là nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện", Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất không chỉ là sự kiện văn hóa quy mô lớn, mà còn là hoạt động đối ngoại văn hóa tiêu biểu của Việt Nam năm 2025, hướng đến trở thành sự kiện thường niên mang tầm quốc tế.

Điểm nhấn độc đáo là chương trình trình diễn trang phục dân tộc quốc tế “Bước chân di sản” diễn ra tối 11-10 với gần 100 bộ trang phục truyền thống đa dạng sắc màu, chất liệu và các đường nét hoa văn, hứa hẹn là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Các nghệ sĩ chuẩn bị cho đêm khai mạc. Ảnh BVH

Tại sân khấu tròn sẽ có nhiều chương trình trình diễn nghệ thuật truyền thống và biểu diễn quốc tế. Trong đó có nhiều tiết mục nghệ thuật Việt Nam như: cồng chiêng Tây Nguyên, quan họ Bắc Ninh, chèo, chầu văn, nhảy dân vũ…

Lễ hội là nơi hội tụ tinh hoa, lan tỏa bản sắc, kết nối năm châu trong lòng Thủ đô nghìn năm văn hiến, góp phần kết nối các quốc gia, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế; đồng thời khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của văn hóa trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, hướng tới hòa bình, hợp tác và thịnh vượng chung.

MAI AN