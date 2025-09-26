Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội thu hút gần 50 đại sứ quán và tổ chức quốc tế

Chiều 26-9, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND TP Hà Nội và Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo công bố thông tin về chương trình Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

Họp báo công bố thông tin về chương trình “Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội” lần thứ nhất

Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 5-10 tại Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Chương trình gồm nhiều hoạt động đặc sắc: Ngày hội Văn hóa Thế giới, ẩm thực quốc tế, chiếu phim, dân vũ, mỹ thuật, trình diễn trang phục quốc tế, lễ hội Áo dài, ngày hội sách quốc tế cùng các hoạt động giao lưu, triển lãm.

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình lễ hội là sáng kiến văn hóa quan trọng, khẳng định vai trò trụ cột của văn hóa trong phát triển bền vững, góp phần gắn kết các quốc gia, dân tộc vượt qua thách thức toàn cầu như xung đột, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, cùng chung tay hướng tới hòa bình và thịnh vượng.

Thông tin từ ban tổ chức cho biết, đến ngày 25-9 đã có 48 đại sứ quán, tổ chức quốc tế và trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đăng ký tham dự. Sự kiện quy tụ 45 không gian văn hóa quốc gia, 33 gian hàng ẩm thực, 16 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước, 12 đơn vị giới thiệu sách cùng 20 quốc gia gửi phim tham dự chương trình chiếu phim. Đây được kỳ vọng sẽ là ngày hội quy mô lớn, quy tụ tinh hoa văn hóa năm châu giữa lòng Hà Nội.

Hoàng thành Thăng Long là nơi sẽ diễn ra lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội

Tại họp báo, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại công bố trang thông tin chính thức của sự kiện tại địa chỉ https://Worldculturefestival.vn, giúp công chúng dễ dàng tra cứu và cập nhật lịch trình.

Với phương châm “văn hóa làm nền tảng - nghệ thuật là phương tiện”, Bộ VH-TT-DL kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành sự kiện văn hóa đối ngoại thường niên tầm quốc tế của Hà Nội, thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và các quốc gia, đồng thời khẳng định đóng góp của văn hóa trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc, vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu.

MAI AN