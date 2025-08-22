Xã hội

Đô thị

Khẩn trương khắc phục bất cập trong thi công cải tạo vỉa hè khu vực trung tâm thành phố

SGGPO

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực 1 khẩn trương kiểm tra, phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ để xử lý các bất cập, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

18/185 cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo đã bị đốn hạ
18/185 cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo đã bị đốn hạ

Chiều 22-8, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực 1 liên quan đến tình trạng thi công cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại các phường Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định và Cầu Ông Lãnh gây ảnh hưởng đến hệ thống báo hiệu giao thông, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Theo phản ánh của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, trong quá trình thi công đã xảy ra nhiều bất cập như không phối hợp nâng hạ hầm kỹ thuật đồng bộ, làm mất an toàn cho người đi bộ; đào vỉa hè gây đứt dây cáp tín hiệu đèn giao thông; mất một số biển báo, nhiều trụ báo hiệu bị hư hỏng, ngã đổ; tình trạng mất vệ sinh trên một số tuyến đường trung tâm...

11cx.jpg
Thi công vỉa hè có thể làm đứt rễ hệ thống cây xanh. Ảnh: QUỐC HÙNG

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực 1 khẩn trương kiểm tra, phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ để xử lý các bất cập, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; báo cáo kết quả trước ngày 25-8. Song song đó, khi triển khai cần phối hợp với các đơn vị hạ tầng kỹ thuật và UBND các phường liên quan để đảm bảo hệ thống báo hiệu, hạ tầng đồng bộ sau khi công trình hoàn thành; kiểm tra, xử lý vi phạm của các đơn vị thi công, báo cáo kết quả trước ngày 30-8.

Sở Xây dựng nhấn mạnh việc khắc phục nhanh chóng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại khu vực trung tâm thành phố.

QUỐC HÙNG

Từ khóa

Thi công vỉa hè làm đứt rễ cây xanh đào vỉa hè gây đứt dây cáp Đào vỉa hè mất an toàn giao thông khắc phục bất cập thi công cải tạo vỉa hè sở xây dựng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn