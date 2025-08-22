Khẩn trương khắc phục bất cập trong thi công cải tạo vỉa hè khu vực trung tâm thành phố

18/185 cây xanh trên đường Trần Hưng Đạo đã bị đốn hạ

Chiều 22-8, Sở Xây dựng TPHCM cho biết, vừa có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình khu vực 1 liên quan đến tình trạng thi công cải tạo, chỉnh trang vỉa hè tại các phường Sài Gòn, Bến Thành, Tân Định và Cầu Ông Lãnh gây ảnh hưởng đến hệ thống báo hiệu giao thông, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Theo phản ánh của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, trong quá trình thi công đã xảy ra nhiều bất cập như không phối hợp nâng hạ hầm kỹ thuật đồng bộ, làm mất an toàn cho người đi bộ; đào vỉa hè gây đứt dây cáp tín hiệu đèn giao thông; mất một số biển báo, nhiều trụ báo hiệu bị hư hỏng, ngã đổ; tình trạng mất vệ sinh trên một số tuyến đường trung tâm...

Thi công vỉa hè có thể làm đứt rễ hệ thống cây xanh. Ảnh: QUỐC HÙNG

Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án khu vực 1 khẩn trương kiểm tra, phối hợp với Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ để xử lý các bất cập, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; báo cáo kết quả trước ngày 25-8. Song song đó, khi triển khai cần phối hợp với các đơn vị hạ tầng kỹ thuật và UBND các phường liên quan để đảm bảo hệ thống báo hiệu, hạ tầng đồng bộ sau khi công trình hoàn thành; kiểm tra, xử lý vi phạm của các đơn vị thi công, báo cáo kết quả trước ngày 30-8.

Sở Xây dựng nhấn mạnh việc khắc phục nhanh chóng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động du lịch tại khu vực trung tâm thành phố.

QUỐC HÙNG