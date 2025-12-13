TPHCM: Tiếp thu, giải trình nhiều ý kiến đóng góp cho bảng giá đất

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, Chủ tịch Hội đồng bảng giá đất TPHCM (Hội đồng) vừa ký Báo cáo số 315 về việc thẩm định bảng giá đất lần đầu, áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định bảng giá đất Bùi Minh Thạnh

Theo đó, Hội đồng thống nhất theo đề xuất của Sở NN-MT TPHCM tại Tờ trình số 14477 và Công văn số 15055 về thẩm định bảng giá các loại đất lần đầu và áp dụng từ ngày 1-1-2026.

Hội đồng giao Sở NN-MT căn cứ quy định pháp luật, ý kiến của các thành viên Hội đồng, UBND xã, phường, đặc khu để hoàn thiện kết quả dự thảo bảng giá đất, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục để báo cáo UBND TPHCM trình HĐND TPHCM xem xét, quyết định.

Báo cáo cũng ghi nhận nhiều nội dung góp ý, phản biện từ các tổ chức, sở ngành, chuyên gia… đã được Sở NN-MT giải trình, tiếp thu, hoàn thiện cho dự thảo.

Theo Hội đồng, khi xây dựng bảng giá đất được tuân thủ theo các nguyên tắc. Cụ thể, phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường; tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất; bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch; bảo đảm tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Đối với đất ở, Sở NN-MT thực hiện thu thập thông tin giá đất từ cơ sở dữ liệu giá, giá đất chuyển nhượng thị trường, tiếp thu ý kiến của các địa phương và căn cứ tình hình kinh tế - xã hội thực tiễn của TPHCM để đề xuất Bảng giá đất đối với đất ở phù hợp với từng phường, xã, đặc khu. Đồng thời, đã thực hiện rà soát, cân đối các mức giá đối với các vị trí giáp ranh giữa các địa bàn và các đoạn đường, tuyến đường trên cùng một địa bàn.

Một trong những nguyên tắc xây dựng Bảng giá đất là "Bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch"

Đối với đất thương mại, dịch vụ, tại Tờ trình số 14477, Sở NN-MT xây dựng bảng giá đất đối với đất thương mại, dịch vụ trên cơ sở đánh giá đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng khu vực để đề xuất mức giá cho từng khu vực, vị trí là phù hợp.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, Sở NN-MT đã đánh giá đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng khu vực để đề xuất giá đất đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp là phù hợp.

Trên cơ sở đó, Sở NN-MT đã đề xuất giá đất đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ thuộc loại hình sử dụng đất đặc thù có mật độ xây dựng thấp, hệ số sử dụng đất thấp là phù hợp.

Đối với đất nông nghiệp, tại Tờ trình số 14477, Sở NN-MT xây dựng bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trên cơ sở đánh giá đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng khu vực để đề xuất mức giá cho từng khu vực, vị trí là phù hợp.

Điều này cũng không ảnh hưởng đến trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì khi đó người bị thu hồi đất sẽ được xác định giá đất cụ thể theo giá thị trường để tính bồi thường. Đồng thời, Sở NN-MT đã xây dựng Bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao theo hướng giữ nguyên như mức thu hiện hành là phù hợp.

Tại cuộc họp ngày 9-12, Hội đồng đề nghị Sở NN-MT phối hợp tổ chức thực hiện định giá đất rà soát, bổ sung phương pháp thu nhập để xác định giá đất nông nghiệp, làm cơ sở kiểm tra đối chiếu, đề xuất theo quy định.

Tại Công văn số 15055, Sở NN-MT giải trình lý do không áp dụng phương pháp thu nhập theo Điều 5 Nghị định số 71 để đề xuất giá đất nông nghiệp do đất nông nghiệp nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM không còn thuần túy làm nông nghiệp nên không mang lại hiệu quả hoặc mang lại thu nhập rất thấp từ việc canh tác đất nông nghiệp, ngoại trừ các khu vực được quy hoạch là đất nông nghiệp, đất nông nghiệp dự trữ.

Vì vậy, việc áp dụng phương pháp thu nhập không phản ánh được đầy đủ giá trị thị trường. Về vấn đề này, Hội đồng thống nhất nội dung tiếp thu, giải trình của Sở NN-MT.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh, ghi nhận các nỗ lực và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở NN-MT đã tập trung tối đa nguồn lực xây dựng bảng giá các loại đất lần đầu. Qua các cuộc họp thảo luận và ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, Sở NN-MT đã tiếp thu có chọn lọc và giải trình các nội dung.

ĐỖ TRÀ GIANG