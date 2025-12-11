TPHCM: Hoàn thiện tờ trình lần thứ 3 về bảng giá đất 2026

Sau khi nhận ý kiến góp ý của các sở ngành và đơn vị liên quan tại cuộc họp Hội đồng Thẩm định bảng giá đất TPHCM (Hội đồng) cùng các ý kiến đóng góp bằng văn bản, Sở NN-MT TPHCM đã tổng hợp, giải trình và báo cáo.

Ông Đào Quang Dương, quyền Trưởng phòng Kinh tế đất, Sở NN-MT TPHCM

Nhiều cơ quan phản biện, đóng góp ý kiến

Theo ông Đào Quang Dương, quyền Trưởng phòng Kinh tế đất, Sở NN-MT TPHCM, Hội đồng đã tổ chức họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và 168 phường, xã, đặc khu. Theo đó, lãnh đạo Hội đồng yêu cầu các sở, ngành đơn vị liên quan và UBND 168 phường, xã, đặc khu có ý kiến góp ý bằng phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng và thành viên Tổ giúp việc.

Đồng thời, Sở NN-MT tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý tại cuộc họp Hội đồng và ý kiến góp ý bằng văn bản để Sở NN-MT hoàn chỉnh trình lần cuối trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Những ý kiến đóng góp là cơ sở để Sở NN-MT tiếp tục hoàn thiện để có tờ trình (lần 3) báo cáo Hội đồng xem xét trước khi UBND TPHCM báo cáo HĐND TPHCM thẩm tra để đưa ra cuộc họp chuyên đề dự kiến vào tuần cuối của năm 2025.

Hàng loạt nội dung được Sở NN-MT tiếp thu, giải trình như ý kiến của Tổ giúp việc chỉ đề xuất chung 1 bảng giá đất ở, đất thương mại, dịch vụ (không phân biệt tại đô thị và nông thôn); chưa đề xuất giá đất nông nghiệp trong khu dân cư và ngoài khu dân cư…

Đối với kết quả điều tra, thu thập thông tin đất thương mại dịch vụ, Tổ giúp việc có nhận định: “Đề nghị Sở NN-MT tổ chức thực hiện định giá đất báo cáo, thuyết minh cơ sở đề xuất tỷ lệ tính toán nêu trên. Đồng thời, thuyết minh tiêu chí xác định loại hình sử dụng đất đặc thù nêu trên để xác định giá đất cho phù hợp”.

Bảng giá đất của TPHCM áp dụng từ ngày 1-1-2026 dự kiến bằng 60% giá khảo sát thị trường

Đối với kết quả điều tra, thu thập thông tin đất sản xuất kinh, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, Tổ giúp việc đề nghị Sở NN-MT, tổ chức thực hiện định giá đất báo cáo, thuyết minh cơ sở đề xuất tỷ lệ tính toán nêu trên. Đồng thời, thuyết minh tiêu chí xác định loại hình sử dụng đất đặc thù nêu trên để xác định giá đất cho phù hợp.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM đề nghị nghiên cứu việc phân chia các khu vực (I, II, III và IV) trong dự thảo nghị quyết dựa trên các tiêu chí cụ thể về chức năng đô thị, đặc điểm kinh tế - xã hội hoặc định hướng phát triển, thay vì chỉ căn cứ vào tên gọi đơn vị hành chính xã, phường, đặc khu, nhằm phản ánh đúng đặc trưng của một đại đô thị mở rộng.

Sở Khoa học - Công nghệ TPHCM nêu ý kiến, dự thảo hồ sơ của Sở NN-MT không đề cập đến việc nghị quyết có quy định liên quan đến ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; dự thảo hồ sơ không có Bản đánh giá việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đính kèm.

Theo Sở Tư pháp TPHCM, dự thảo tờ trình và dự thảo nghị quyết chưa có quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất trong bảng giá đất.

Tiếp thu để hoàn thiện dự thảo

Theo báo cáo tổng hợp của Sở NN-MT, đến cuối ngày 10-12, sở đã nhận được hàng trăm ý kiến đóng góp, trong đó có nhiều ý kiến đồng thuận tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến phải “tiếp thu và giải trình”.

Một số nội dung cụ thể, ý kiến đề nghị xem xét, điều chỉnh để đảm bảo Bảng giá đất phù hợp với quy luật cung cầu của thị trường bất động sản, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tham gia cùng chính quyền thành phố thực hiện các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Sở NN-MT giải trình, giá đất qua thu thập, khảo sát điều tra dữ liệu giao dịch thị trường nên đã đảm bảo phù hợp với quy luật cung cầu của thị trường bất động sản. Giá đất đề xuất lấy ý kiến để ban hành bảng giá đất lần đầu áp dụng từ 1-1-2026 chỉ bằng 60% giá thị trường đã đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, tham gia cùng chính quyền thành phố thực hiện các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị.

Về ý kiến của Viện Kinh tế và Môi trường TPHCM kiến nghị xây dựng bảng giá đất nông nghiệp phải bằng 30% giá đất ở cùng thửa đất, Sở NN-MT cho biết, việc xây dựng bảng giá đất lần này thực hiện phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường, do đó giá đất nông nghiệp cũng được xây dựng dựa trên phương pháp so sánh theo nguyên tắc thị trường, thông qua thu thập dữ liệu giao dịch thành từ cơ quan thuế liên thông cơ quan đăng ký đất đai.

Giải trình nội dung đối với mức tỷ lệ 60% giữa giá đề xuất và giá khảo sát theo Sở NN-MT, việc áp dụng giá đề xuất bảng giá đất bằng khoảng 60% giá khảo sát là phù hợp mục tiêu từng bước tiệm cận thị trường, hỗ trợ kinh tế và giảm ảnh hưởng đến người sử dụng đất.

Ngoài ra tỷ lệ trên cũng tương đương với tỷ lệ bảng giá hiện hành quy định tại Quyết định 79 của UBND TPHCM so với giá thị trường, bảng giá đã tác động tích cực đến tăng thu ngân sách nhà nước, công bằng hơn trong bồi thường, giải phòng mặt bằng.

Đối với mức tỷ lệ tăng của từng tuyến đường theo Sở NN-MT, việc xây dựng bảng giá đất theo từng vị trí dựa vào các dữ liệu giao dịch thị trường, do đó mức tăng của mỗi tuyến đường tăng không đồng đều, tỷ lệ tăng tùy theo dữ liệu thu thập phản ánh mức giá thị trường và đảm tương quan giữa các tuyến đường với nhau.

Đối với các tuyến đường tương đồng đang đề xuất giá khác nhau, Sở NN-MT cho biết tổ chức thực hiện định giá đất đã tiếp thu và rà soát điều chỉnh.

ĐỖ TRÀ GIANG