Hà Nội quyết lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường

Hà Nội đang nỗ lực xây dựng diện mạo đô thị văn minh, với mục tiêu lập lại vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp cho người đi bộ.

Thực tế nhiều năm qua, thành phố đã nhiều lần ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng lấn chiếm lại tái diễn.

Liệu lần này thành phố có thể xử lý dứt điểm những “thói quen cũ” và những điểm nghẽn giữa yêu cầu trật tự đô thị với “miếng cơm manh áo” của người dân hay không.

Mong được hài hòa

Chiều tối tại quán bia hơi bà Sửu trên phố Phan Chu Trinh, hàng chục bộ bàn ghế được bày kín vỉa hè rộng khoảng 3m. Không khí náo nhiệt nhanh chóng lắng xuống khi lực lượng chức năng phường Cửa Nam xuất hiện, yêu cầu chủ quán thu dọn toàn bộ vật dụng lấn chiếm vỉa hè.

Chỉ trong ít phút, nhân viên quán tất bật gom bàn ghế, trả lại vỉa hè rộng rãi với đầy dấu vết của bia đổ và đồ ăn vương vãi.

Khi mọi việc tạm lắng, bà chủ quán đã gắn bó với nơi này hơn 20 năm không giấu sự lo lắng: “Chúng tôi ủng hộ chủ trương của thành phố về xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp. Nhưng thực lòng, không cho kinh doanh trên vỉa hè, ảnh hưởng tới chúng tôi và nhiều hộ kinh doanh khác rất nhiều. Khách đến quán vốn thích không gian ngoài trời, vừa uống bia vừa ngắm phố. Giờ dọn hết vào nhà thì sẽ rất vắng khách”.

Lực lượng chức năng phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) kiểm tra các hộ kinh doanh tái lấn chiếm vỉa hè

Không chỉ riêng quán bia này, nhiều hộ kinh doanh trên các tuyến phố trung tâm của Hà Nội cho biết, lượng khách đã giảm khi không còn mặt bằng ngoài vỉa hè.

Chị Lê Thu Hiền, chủ quán cà phê trên phố Nguyễn Hữu Huân (phường Hoàn Kiếm), chia sẻ: “Trong nhà rất chật, chỉ kê được vài bàn. Trước đây bày thêm bên ngoài thì khách đông hơn. Mong chính quyền có giải pháp linh hoạt để vừa đảm bảo trật tự đô thị vừa không ảnh hưởng kinh doanh của người dân”.

Trả lại vỉa hè cho người đi bộ

TP Hà Nội đang thí điểm xây dựng 3 phường trung tâm là: Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình trở thành các phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Để thực hiện được mục tiêu này, những ngày qua, Ban Chỉ đạo 197 của 3 phường trên đã ra quân đồng loạt kiên quyết dẹp bỏ tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Hàng trăm mái che, biển quảng cáo sai phép đã được tháo dỡ, vỉa hè được trả lại nguyên trạng. Song song với việc xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện văn minh đô thị cũng được đẩy mạnh, giúp không gian đi lại của người dân thuận tiện hơn và đường phố trở nên gọn gàng, sạch đẹp.

Ghi nhận của phóng viên tại nhiều tuyến phố trên địa bàn 3 phường trên, như: Hàng Mã, Hàng Ngang, Hàng Đào, Trần Phú, Lý Nam Đế, Lương Văn Can, Bà Triệu, Hàng Bài…, vỉa hè ở nhiều nơi đã thông thoáng, trật tự hơn so với trước.

Người đi bộ đã không còn phải đi xuống lòng đường, hay phải luồn lách khó khăn qua các dãy hàng hóa, bàn ghế ngổn ngang trên vỉa hè.

Bà Nguyễn Thị Thành ở phố Hàng Gai (phường Hoàn Kiếm), chia sẻ: “Chỉ có ít ngày mà đường phố giờ thay đổi hẳn. Tôi có thể thoải mái đi bộ trên vỉa hè thay vì phải nơm nớp lo sợ đi xuống lòng đường như trước đây. Sự thông thoáng này vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa mang lại một diện mạo mới, gọn gàng hơn cho nhiều đường phố ở Hà Nội”.

Tuy vậy, sự thông thoáng tại nhiều tuyến phố cũng chỉ có thời điểm, bởi khi vắng bóng lực lượng chức năng, không ít hộ kinh doanh lại tranh thủ lấn chiếm vỉa hè để buôn bán.

Trước thực tế này, đại diện UBND phường Cửa Nam cho biết, việc ra quân lập lại trật tự đô thị lần này không chỉ là chiến dịch nhất thời, mà là một chủ trương lớn, xuyên suốt của thành phố.

Để duy trì và hình thành ý thức về trật tự, văn minh đô thị, cùng với việc vận động tuyên truyền người dân thì lực lượng chức năng của phường sẽ kiểm tra thường xuyên, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Bất kỳ hành vi tái lấn chiếm nào sau khi đã nhắc nhở và ký cam kết đều sẽ bị xử lý nghiêm.

Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng phân định rõ trách nhiệm quản lý từng tuyến phố tới các cán bộ và tổ dân phố để tăng cường giám sát.

Việc thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị của TP Hà Nội lần này sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn cụ thể: giai đoạn 1 tập trung điều tra cơ bản, tuyên truyền, sắp xếp trật tự từ ngày 15-11 đến 30-11; giai đoạn 2 tiến hành tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm từ ngày 30-11 đến 31-12; giai đoạn 3 duy trì công tác kiểm tra, phòng ngừa, ngăn chặn tái vi phạm từ ngày 1-1-2026 đến hết ngày 15-2-2026.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 332 về giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch này, vào sáng 13-12, toàn bộ các phường, xã ở Hà Nội sẽ đồng loạt ra quân vận động người dân tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, để tránh rơi vào tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, trong kế hoạch lần này, TP Hà Nội đã xác định đây là một chương trình dài hạn tới năm 2027 với mục tiêu xây dựng 100% phường, xã đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị.

