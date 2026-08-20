VETC dừng thu phí dịch vụ ví điện tử

Sáng 20-8, Công ty cổ phần VETC cho biết, đã quyết định dừng triển khai thu phí dịch vụ ví điện tử để xây dựng giải pháp phù hợp hơn.

Làn thu phí không dừng trên cao tốc

Theo Công ty cổ phần VETC, doanh nghiệp đã ghi nhận các phản ánh liên quan đến chính sách phí dịch vụ ví điện tử VETC và nhận thấy quá trình xây dựng, truyền thông cũng như dự kiến áp dụng chính sách chưa đầy đủ, chưa tạo được trải nghiệm tốt cùng sự đồng thuận của khách hàng.

Trong thời gian tới, Công ty cổ phần VETC sẽ công bố các phương thức thanh toán hiện có và chi phí liên quan, đồng thời xây dựng mục tiêu và lộ trình kết nối thêm nhiều phương thức thanh toán, giúp khách hàng chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp nhất.

Đại diện Công ty cổ phần VETC xin lỗi và nghiêm túc rút kinh nghiệm về công tác truyền thông, quy trình xây dựng và áp dụng chính sách, cũng như việc tham vấn, lắng nghe ý kiến khách hàng, cơ quan chủ quản trước những thay đổi có ảnh hưởng rộng rãi.

Trước đó, Công ty cổ phần VETC dự kiến áp dụng chính sách thu phí dịch vụ ví điện tử từ tháng 8, đối với người dùng cá nhân là 6.600 đồng/tháng; tổ chức, doanh nghiệp là 66.000 đồng/tháng. Ví điện tử Viettel Money - phương tiện thanh toán kết nối với tài khoản giao thông của ứng dụng ePass cũng dự kiến thu phí với mức tương tự từ tháng 8. Loại phí này sử dụng để duy trì, nâng cấp hạ tầng công nghệ; vận hành và đối soát giao dịch theo thời gian thực. Phí cũng nhằm tăng bảo mật, chất lượng dịch vụ và bảo đảm kết nối liên tục giữa ví điện tử với tài khoản giao thông 24/7. Cả hai doanh nghiệp đều khẳng định chưa thu phí dịch vụ nào trước thời điểm chính sách mới có hiệu lực.

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