Đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam trước lễ 2-9

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ để đưa vào vận hành các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo đang hoàn thiện. Ảnh: HỒNG ANH

Đối với những trạm chưa có hoặc đang khai thác tạm các công trình dịch vụ thiết yếu, Cục Đường bộ yêu cầu khẩn trương hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 8-2026.

Các trạm được yêu cầu tập trung hoàn thiện gồm: Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Các ban quản lý dự án và các khu quản lý đường bộ có trách nhiệm tăng cường kiểm tra các trạm dừng nghỉ; kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, các trạm dừng nghỉ chậm tiến độ chủ yếu do gặp khó khăn, vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, mặt bằng trạm Phan Thiết - Dầu Giây chậm 15 tháng, Nha Trang - Cam Lâm chậm 14 tháng, Nghi Sơn - Diễn Châu chậm 12 tháng, Cam Lộ - La Sơn chậm 9 tháng… Một số trạm chậm thủ tục thu hồi khoáng sản, chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, làm chậm tiến độ thi công từ 3 đến 5 tháng.

Đối với các trạm vi phạm hợp đồng, Cục Đường bộ Việt Nam kiên quyết xử lý trách nhiệm nhà đầu tư, yêu cầu cam kết và có thời hạn khắc phục; trường hợp tiếp tục vi phạm sẽ giảm trừ thời gian kinh doanh, vận hành khai thác trạm hoặc xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định.

BÍCH QUYÊN