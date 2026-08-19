Lâm Đồng: Quốc lộ 55 thành “sông” sau mưa lớn

Video: Quốc lộ 55 qua xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu

Chiều tối 19-8, quốc lộ 55 qua thôn 9, xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài.

Xe ô tô di chuyển qua đoạn quốc lộ 55 bị ngập

Theo ghi nhận, một đoạn quốc lộ 55 dài khoảng 200m bị ngập sâu từ 0,6-0,8m. Nước ngập khiến ôtô, xe tải nhỏ và xe máy gặp nhiều khó khăn khi lưu thông. Một số phương tiện bị sự cố chết máy khi cố di chuyển qua khu vực bị ngập.

Người đi đường hợp sức đẩy xe ô tô đi qua đoạn đường bị ngập

Những phương tiện lớn khi di chuyển qua khu vực ngập đã tạo thành các đợt sóng nước tràn cả vào nhà dân hai bên đường.

Nước tràn vào nhà, ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân

Theo người dân trong khu vực, tình trạng ngập cục bộ diễn ra từ nhiều ngày nay, mỗi khi có mưa lớn tình trạng trên lại thêm nghiêm trọng, cuộc sống của nhiều nhà dân hai bên đường bị đảo lộn, nhất là các hộ kinh doanh, buôn bán.

UBND xã Bảo Lâm 3 nhanh chóng phối hợp với đơn vị bảo trì đường bộ huy động máy bơm thoát nước cho khu vực ngập úng nhưng tình trạng cải thiện không đáng kể.

Quốc lộ 55 đoạn qua xã Bảo Lâm 3 bị ngập cục bộ nhiều ngày qua

UBND xã Bảo Lâm 3 cho biết đã nhiều lần báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng xem xét, triển khai các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước và an toàn giao thông tại khu vực Km211+700 đến Km212+300 quốc lộ 55. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương án xử lý.

ĐOÀN KIÊN