Lâm Đồng: Quốc lộ 55 thành “sông” sau mưa lớn

Chiều tối 19-8, quốc lộ 55 qua thôn 9, xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) vẫn bị ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài.
Theo ghi nhận, một đoạn quốc lộ 55 dài khoảng 200m bị ngập sâu từ 0,6-0,8m. Nước ngập khiến ôtô, xe tải nhỏ và xe máy gặp nhiều khó khăn khi lưu thông. Một số phương tiện bị sự cố chết máy khi cố di chuyển qua khu vực bị ngập.
Những phương tiện lớn khi di chuyển qua khu vực ngập đã tạo thành các đợt sóng nước tràn cả vào nhà dân hai bên đường.
Theo người dân trong khu vực, tình trạng ngập cục bộ diễn ra từ nhiều ngày nay, mỗi khi có mưa lớn tình trạng trên lại thêm nghiêm trọng, cuộc sống của nhiều nhà dân hai bên đường bị đảo lộn, nhất là các hộ kinh doanh, buôn bán.
UBND xã Bảo Lâm 3 nhanh chóng phối hợp với đơn vị bảo trì đường bộ huy động máy bơm thoát nước cho khu vực ngập úng nhưng tình trạng cải thiện không đáng kể.
UBND xã Bảo Lâm 3 cho biết đã nhiều lần báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng xem xét, triển khai các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo khả năng tiêu thoát nước và an toàn giao thông tại khu vực Km211+700 đến Km212+300 quốc lộ 55. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có phương án xử lý.