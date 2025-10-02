Xã hội

Khẩn trương thi công mở rộng quảng trường Thùy Vân

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu đang khẩn trương triển khai thi công mở rộng quảng trường Thùy Vân với tổng vốn gần 95 tỷ đồng.

Ngày 2-10, ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu cho biết, ban đang gấp rút triển khai thi công mở rộng quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu, TPHCM) tại khu đất số 165 và 165A đường Thùy Vân.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 95 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường hơn 25 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 53,2 tỷ đồng. Công trình gồm quảng trường mới rộng hơn 52.000m², tuyến đường giao thông 16m bao quanh, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, bãi đậu xe và nhà dừng chân.

thi cong thuy van 1.jpg
Phối cảnh quảng trường Thùy Vân. Ảnh: BAN QLDA VŨNG TÀU

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận thu hồi gần 36.000m² đất quốc phòng tại khu vực này để phục vụ dự án. Dự kiến đến cuối năm nay, quảng trường Thùy Vân sẽ hoàn thành, tạo không gian công cộng hiện đại và phục vụ các sự kiện lớn, đồng thời góp phần hoàn thiện tổng thể dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân.

thi cong thuy van.jpg
Hai khu đất để mở rộng quảng trường Thùy Vân nằm ở phía đối diện tháp Tam Thắng. Ảnh: HOÀNG NHÂN
QUANG VŨ

