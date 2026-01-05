Hà Nội - TPHCM: Chủ động tổ chức triển khai các tuyến đường sắt đô thị

Ngày 4-1, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình triển khai các tuyến đường sắt và các quy trình, quy định, quy chuẩn liên quan đến các dự án đường sắt.

Trong đó, thông báo kết luận nêu rõ, đối với dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đường sắt chậm nhất trong tháng 1 phải hoàn thành lựa chọn tư vấn quốc tế; đồng thời khẩn trương lựa chọn tư vấn quốc tế để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-1.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm xác định tuyến chính xác, đúng mốc, trích lục địa chính… để lập phương án đền bù đúng quy định, tránh thất thoát, lãng phí. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp Bộ KH-CN, Bộ Ngoại giao, và các bộ, cơ quan liên quan, hỗ trợ của chuyên gia, tư vấn… rà soát các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam, quốc tế và kinh nghiệm quốc tế, điều kiện của Việt Nam để lựa chọn một công nghệ (trong số các công nghệ chạy trên ray, chạy bằng từ trường, chạy trong ống từ trường) phù hợp nhất cho dự án.

Tuyến metro số 1 đoạn trên cao qua địa bàn TP Thủ Đức, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thường trực Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí, quy trình, đánh giá lựa chọn phương thức đầu tư hiệu quả, tối ưu, có lợi cho quốc gia và nhân dân, tránh tham nhũng, tiêu cực; trường hợp cần thiết bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với từng phương thức đầu tư (đầu tư công, đầu tư theo phương thức PPP...) cần thực hiện theo đúng quy trình, quy định, đánh giá kỹ lưỡng tác động… và chia sẻ rủi ro theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ...

Đối với các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM, Thường trực Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội và UBND TPHCM chủ động tổ chức triển khai các tuyến đường sắt đô thị tại hai thành phố theo thẩm quyền bảo đảm tiến độ, chất lượng; rà soát báo cáo thành ủy về việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về đường sắt để bảo đảm tính liên thông, đồng bộ, tính phổ quát, hiện đại và từng bước phát triển công nghiệp đường sắt trong nước; nghiên cứu xem xét ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường sắt đô thị.

UBND TPHCM đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục theo quy định để khởi công tuyến đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tuyến Bến Thành - Tham Lương, tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm, tuyến Thủ Thiêm - Long Thành…).

LÂM NGUYÊN