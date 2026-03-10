Khẩn trương xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam

Kinh tế

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về việc xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam vào ngày 21-12-2025
Thông báo kết luận nêu rõ, công nghệ thông tin là cấu phần quan trọng của Trung tâm Tài chính quốc tế, cần khẩn trương triển khai thực hiện, không cầu toàn, vừa làm vừa hoàn thiện; tận dụng các hệ thống hiện có, kết hợp với đầu tư hệ thống mới hoặc mua của các nhà cung cấp quốc tế có uy tín.

Phó Thủ tướng Thường trực giao UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương thành lập Tổ công tác để xây dựng Đề án về phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, với đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan; hoàn thành việc xây dựng Đề án chậm nhất trong tháng 5.

Cùng với đó, quyết định lựa chọn đối tác xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để xây dựng hệ thống thống nhất, an toàn, đồng bộ, dùng chung giữa các cơ quan và theo đúng quy định của pháp luật.

Về thứ tự thực hiện, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu triển khai trước hệ thống công nghệ thông tin phục vụ điều hành của Hội đồng điều hành và Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại 2 thành phố (TPHCM và Đà Nẵng), triển khai các dịch vụ công, đăng ký thành viên, trang điện tử của Hội đồng điều hành. Về lâu dài, thực hiện đầu tư hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở Đề án về phát triển hệ thống công nghệ thông tin của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam do UBND TPHCM xây dựng.

