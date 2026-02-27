Đề xuất không cần mã số thuế của khách không kinh doanh khi xuất hóa đơn điện tử

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý gửi Bộ Tài chính về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hoá đơn, chứng từ.

Trước đó, Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 70/2025/NĐ-CP, trong đó nhấn mạnh bất cập về hoá đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo VCCI, hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh không nhất thiết phải có mã số thuế hoặc số định danh cá nhân của người mua với trường hợp người mua là cá nhân không kinh doanh.

Ảnh minh họa

Trong lĩnh vực bán lẻ, ăn uống hay lưu trú, với đặc thù lượng khách lẻ lớn, giá trị giao dịch nhỏ và thời gian mua bán nhanh, quy định này làm phát sinh thêm chi phí nhân công, chi phí hóa đơn lớn so với giá trị giao dịch, đồng thời gây tâm lý không thoải mái cho người tiêu dùng.

Trong khi đó, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng xăng dầu... vốn có đặc thù giống các hộ kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ, lại được miễn trừ áp dụng quy định này.

Bên cạnh đó, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp cung cấp nền tảng gọi xe, một bộ phận khách hàng là tổ chức, doanh nghiệp ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ (theo hình thức sử dụng dịch vụ trước, thanh toán sau theo chu kỳ cố định) chỉ có nhu cầu lấy hoá đơn giá trị gia tăng dựa trên bảng tổng hợp với mục đích đối soát giao dịch vào cuối chu kỳ.

VCCI cho rằng mô hình này hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí cho phép lập hóa đơn theo kỳ được quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, Nghị định 123/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 70/2025/NĐ-CP) và Dự thảo hiện chưa liệt kê trong danh mục ngành nghề, lĩnh vực áp dụng quy định này. Điều này khiến nền tảng phải phát hành hàng nghìn đến hàng triệu hóa đơn lẻ thay vì một hóa đơn tổng trong một kỳ, gây thêm áp lực về hạ tầng và quản lý cho cơ quan thuế và gây quá tải cho hệ thống của doanh nghiệp khách hàng.

Do đó, VCCI đề xuất bổ sung hoạt động “dịch vụ vận tải hành khách (bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe mô tô hai bánh) có sử dụng phần mềm tính tiền, phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải theo quy định của Luật Đường bộ, cung cấp cho khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức.

HÀ NGUYỄN