VN-Index tăng hơn 18 điểm nhưng sắc đỏ chiếm ưu thế

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 26-2 tăng chủ yếu nhờ cổ phiếu VIC. Cổ phiếu này tăng 6,9% đã góp cho VN-Index gần 18 điểm trong hơn 18 điểm tăng.

Các nhóm ngành có sự phân hóa mạnh. Trong đó, cổ phiếu nhóm tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) sắc xanh nhiều hơn: EVF tăng trần, LPB tăng 2,01%, EIB tăng 1,27%, SHS tăng 1,06%, TCX tăng 1,61%, VCI tăng 1,78%; VCB, STB, MBB, SSB tăng gần 1%. Ngược lại, BVH giảm 2,33%, TPB giảm 1,61%; HDB, VIX, SHB, BID giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng tương tự. Nhóm thiết yếu giảm mạnh: VNM giảm 2,35%, HAG giảm 1,22%, ANV giảm 1,23%; DBC, SAB, VHC, BAF, KDC giảm gần 1%. Còn nhóm không thiết yếu lại tăng: PET tăng trần, DGW tăng 1,34%; MWG, PNJ, VPL tăng gần 1%.

Riêng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn chìm trong sắc đỏ dù đã kéo dài chuỗi giảm nhiều phiên trước đó: SCR giảm 2,22%, BCM giảm 1,48%, IDC giảm 1,82%, SZC giảm 2,7%; DXG, CEO, PDR, KBC, TCH, NVL giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 18,73 điểm (1,01%) lên 1.879,64 điểm với 136 mã tăng, 181 mã giảm và 65 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,9 điểm (0,9%) còn 262,33 điểm với 78 mã giảm, 62 mã tăng và 66 mã đứng giá. Thanh khoản giảm nhưng vẫn giữ ở mức cao. Tổng giá trị trên sàn HOSE gần 31.700 tỷ đồng, giảm 6.500 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản hơn 33.000 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 5 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng lớn, hơn 2.550 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu VNM bị bán ròng gần 2.129 tỷ đồng, tiếp đến là FPT gần 726 tỷ đồng và VHM gần 142 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN