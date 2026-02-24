Ngành chứng khoán phấn đấu đưa vốn hóa đạt 100% GDP năm 2026

Sáng 24-2 (mùng 8 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) diễn ra Lễ đánh cồng khai trương giao dịch chứng khoán đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Tham dự có Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam Lương Hải Sinh, cùng lãnh đạo các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, TPHCM.

Lễ đánh cồng Khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Bính Ngọ 2026 sáng 24-2 tại HOSE. Ảnh: HẠNH NHUNG

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh năm 2026 là năm kỷ niệm 30 năm của ngành chứng khoán, đồng thời yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, tính ổn định, minh bạch và bền vững của thị trường. Theo Bộ trưởng, tính đến hết năm 2025, VN-Index đạt 1.784,49 điểm, tăng 40,9% so với cuối năm trước; giá trị giao dịch bình quân hơn 29.200 tỷ đồng/phiên, tăng 39% so với năm 2024. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 9,98 triệu tỷ đồng, tăng 39,2% so với cuối năm 2024, tương đương 86,7% GDP ước tính năm 2024. Mục tiêu năm 2026 phấn đấu đưa vốn hóa đạt 100% GDP, tích cực hơn có thể đạt 120% GDP.

Bộ trưởng cho rằng việc vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới KRX và việc FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp góp phần thúc đẩy phát triển thị trường.

Bộ trưởng chỉ đạo ngành chứng khoán tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện khung pháp lý; duy trì và hướng tới nâng hạng; hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, chuyển đổi số; sớm vận hành các thị trường mới (tín chỉ carbon, tài sản mã hóa, sàn cho doanh nghiệp khởi nghiệp); đa dạng hóa sản phẩm, thúc đẩy IPO gắn với niêm yết, phát triển trái phiếu xanh và trái phiếu hạ tầng; mở rộng cơ sở nhà đầu tư; tăng cường thanh tra, giám sát; đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

HOSE cũng ra mắt Bảng tên mới. Ảnh: HẠNH NHUNG

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đánh giá thị trường năm 2025 phát triển về quy mô, chất lượng và năng lực vận hành; hệ thống KRX vận hành an toàn, thông suốt. Bà cho biết cơ quan quản lý tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ gắn với chuyển đổi số; đồng thời triển khai cơ chế Đối tác bù trừ trung tâm (CCP), dự kiến vận hành đầu năm 2027, cùng định hướng tổ chức lại thị trường cổ phiếu và xây dựng, vận hành các thị trường mới.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và đại diện các doanh nghiệp chụp hình cùng linh vật biểu tượng của thị trường chứng khoán trước cổng HOSE. Ảnh: HẠNH NHUNG

Nhân dịp này, HOSE ra mắt bảng tên mới của Sở và linh vật biểu tượng thị trường chứng khoán Việt Nam, lấy cảm hứng từ Bò tót Dakmin.

NHUNG NGUYỄN