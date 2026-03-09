Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt để chống thất thu thuế

Ngày 9-3, Bộ Tài chính thông tin, cơ quan này vừa ban hành Công điện số 01/CĐ-BTC gửi lãnh đạo các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phối hợp, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt nhằm nâng cao quản lý thuế.

Công điện nêu rõ, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã quyết liệt chỉ đạo cơ quan thuế triển khai các giải pháp đồng hành cùng người nộp thuế. Với sự phối hợp chặt chẽ từ chính quyền địa phương, công tác quản lý thuế đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là việc hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang phương pháp kê khai từ ngày 1-1-2026.

Đến nay, phần lớn cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã thích nghi với các tiện ích hiện đại như khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử và hóa đơn điện tử. Việc áp dụng rộng rãi các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, nguồn lực mà còn tạo một nền tảng dữ liệu minh bạch cho cơ quan quản lý.

Bộ Tài chính

Thực tế triển khai tại một số địa bàn và ngành nghề vẫn tồn tại những lỗ hổng. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, một số cá nhân và tổ chức vẫn lợi dụng việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để che giấu doanh thu thực tế.

Hành vi này nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ thuế, gây mất công bằng trong kinh doanh. Thời gian qua, cơ quan thuế đã phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra và khởi tố nhiều vụ việc trốn thuế nghiêm trọng, cho thấy tính chất phức tạp của vấn đề này.

Để triển khai dự toán thu ngân sách năm 2026 và kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đề nghị lãnh đạo các địa phương chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, sở, ngành liên quan trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục triển khai có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ về việc tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; đảm bảo đáp ứng nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh; phòng chống thất thu thuế, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng thời đề nghị UBND tỉnh, thành phố phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý thuế hộ, cá nhân kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1-1, trong đó đặc biệt tập trung vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi.

LƯU THỦY