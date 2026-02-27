PNJ chuyển giao CEO: Ông Lê Trí Thông đảm nhiệm vai trò mới

Tối 27-2, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) thông báo ông Lê Trí Thông sẽ chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc (CEO) theo lộ trình kế nhiệm đã được HĐQT chuẩn bị trước.

Theo đó, HĐQT PNJ thống nhất bổ nhiệm ông Phan Quốc Công giữ chức CEO kể từ ngày 3-4-2026.

Ông Phan Quốc Công sẽ đảm nhiệm vai trò CEO PNJ từ 3-4-2026

Sau chuyển giao, ông Lê Trí Thông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, tập trung hoạch định chiến lược và định hướng phát triển dài hạn.

Việc chuyển giao dự kiến thực hiện vào đầu quý 2-2026, sau mùa cao điểm kinh doanh, nhằm bảo đảm hoàn thành các mục tiêu quý 1-2026. Ông Lê Trí Thông giữ vai trò CEO từ năm 2018 đến nay.

Sau chuyển giao chức CEO, ông Lê Trí Thông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT PNJ

Ông Phan Quốc Công (sinh năm 1970) có hơn 30 năm kinh nghiệm quản trị, điều hành; sở hữu bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và Kỹ sư Điện; từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Tổng Công ty Dệt may Việt Nam, Electrolux Việt Nam, SmithKline Beecham, Nestlé Việt Nam. Từ năm 2015, ông chuyển sang đầu tư và phát triển doanh nghiệp công nghệ; giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, đồng sáng lập hoặc thành viên HĐQT tại nhiều doanh nghiệp như Saigon Food, Wakamono, Moonshot Biotech, One Solution Tech. Ông từng là thành viên HĐQT tại PNJ, Mekong Capital và Thế Giới Di Động...

Theo PNJ, việc bổ nhiệm nhằm bảo đảm tính liên tục trong công tác điều hành và phù hợp định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

NHUNG NGUYỄN