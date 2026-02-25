Nhóm cổ phiếu trụ giảm sâu, VN-Index quay đầu giảm

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 25-2 bị bán mạnh cuối phiên khiến VN-Index chốt phiên giảm gần 7 điểm, dù trong phiên có thời điểm tăng hơn 7 điểm.

Trong đó, nhóm “cổ phiếu vua” nghiêng về sắc xanh, nhiều cổ phiếu tăng khá mạnh vì đã kéo được dòng tiền vào: STB tăng 5,21%, SHB tăng 4,18%, TPB tăng 3,32%, MBB tăng 1,77%, ACB tăng 1,88%; VIB, MSB, TCB, VCB, CTG tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu dầu khí, tiêu dùng, nguyên vật liệu cũng duy trì sắc xanh tích cực. Nhiều cổ phiếu tăng mạnh: GVR tăng trần, HPG tăng 3,53%, MSR tăng 8,4%; BSR tăng 4,82%; TNG tăng 5,22%, VNM tăng 2,99%, ANV tăng 3,12%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa rõ. Nhóm bất động sản khu công nghiệp đồng loạt tăng mạnh: IDC tăng 4,21%, KBC tăng 2,57%, BCM tăng 3,72%, SZC tăng 3,94%, IJC tăng 1,87%. Trong khi đó, nhóm bất động sản thương mại lại giảm mạnh: VIC giảm 3,01%, VHM giảm 3,6%, VRE giảm 3,22%, CEO giảm 2,59%, TCH giảm 3,93%, DXG giảm 1,25%, NLG giảm 2,09%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán lại nghiêng về sắc đỏ: VIX giảm 1,51%, VCI giảm 1,35%, SHS giảm 1,57%, VCK giảm 1,32%, VND giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 6,71 điểm (0,36%) còn 1.860,91 điểm với 158 mã giảm, 155 mã tăng và 64 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,51 điểm (0,19%) lên 263,23 điểm với 76 mã tăng, 72 mã giảm và 62 mã đứng giá. Thanh khoản tiếp tục tăng, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 38.200 tỷ đồng, tăng 5.700 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt hơn 40.000 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 4 liên tục trên sàn HOSE. Trong đó, cổ phiếu FPT tiếp tục bị bán ròng “khủng” gần 2.335 tỷ đồng, tiếp đến là VCB hơn 140 tỷ đồng và DGW gần 104 tỷ đồng.

