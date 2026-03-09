15 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế theo quy định mới

Ngày 9-3, tại Hà Nội, Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức họp báo thông tin quy định mới về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Phát biểu tại họp báo, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, Cục Thuế đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách đến hộ kinh doanh, hoàn thiện cổng kê khai, nộp thuế nhằm tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế.

Vừa qua, Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (Nghị định 68) và Thông tư số 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định (Thông tư 18) nhằm giúp hộ kinh doanh, cá nhân hiểu và thực hiện đúng các quy định đang thu hút sự quan tâm của dư luận và có phạm vi tác động rộng đến người nộp thuế.

Đại diện Cục Thuế khẳng định, ngành thuế sẽ tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh, tạo thuận lợi tối đa để hộ kinh doanh trong thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, cơ quan thuế triển khai đợt cao điểm kéo dài 15 ngày (bắt đầu từ ngày 10-3) nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo quy định mới tại Nghị định 68 và Thông tư 18, giúp người nộp thuế nắm rõ nghĩa vụ và thực hiện đúng quy định.

Thông tin về những điểm mới của Nghị định 68, bà Phạm Minh Hiền, Phó Trưởng Ban Chính sách, thuế quốc tế (Cục Thuế) cho biết, ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm được xác định làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống thực hiện thông báo doanh thu thực tế phát sinh; trường hợp doanh thu trên 500 triệu đồng/năm thực hiện kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp và quy mô doanh thu.

Với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế; trường hợp doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng được khuyến khích đăng ký sử dụng theo nhu cầu. Quy định này góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng thông qua việc cung cấp chứng từ giao dịch rõ ràng, thuận tiện cho việc tra cứu và đối chiếu khi cần thiết.

Liên quan tới hóa đơn điện tử đối với sàn thương mại điện tử, đại diện Cục Thuế cho biết, người bán hàng trên sàn thương mại điện tử có doanh thu trên 1 tỷ đồng thì phải xuất hóa đơn.

Thông tư 35/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính cho phép người nộp thuế ủy quyền cho sàn thương mại điện tử thực hiện việc lập hóa đơn. Tuy nhiên, hiện nay chưa có thông tin cụ thể về việc sàn thương mại điện tử nào đã đồng ý nhận ủy quyền. Một số sàn thương mại điện tử đang thu thập thông tin để thực hiện việc nhận ủy nhiệm này.

