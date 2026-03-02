Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng trần giữa thị trường “đỏ lửa”

Kinh tế

Phiên giao dịch ngày 2-3, VN-Index giảm sâu trong bối cảnh lực bán trong nước gia tăng, thanh khoản tăng vọt lên gần 47.300 tỷ đồng trên sàn HOSE. Dù vậy, nhóm cổ phiếu dầu khí lại đồng loạt tăng kịch biên độ, nổi bật PVS, PLX, BSR, PVD, OIL, GAS...

Thị trường trải qua phiên rung lắc mạnh. VN-Index mở cửa có lúc mất tới 77 điểm, sau đó đảo chiều tăng gần 5 điểm trước khi áp lực bán quay lại áp đảo, kéo chỉ số đóng cửa giảm hơn 34 điểm.

Diễn biến thị trường phân hóa rõ giữa các nhóm ngành. Bên cạnh nhóm dầu khí, nhóm nguyên vật liệu (hóa chất, cao su) và cảng biển cũng ghi nhận nhiều mã tăng trần như GVR, DRP, DPM, DCM, PLC, LAS; HAH, TV2, VOS…

Ở chiều ngược lại, nhóm bất động sản lao dốc, nhiều mã giảm sàn hoặc sát sàn như VHM, HDC, PDR; các cổ phiếu khác giảm mạnh gồm DIG giảm 6,55%, NLG giảm 5,03%, CEO giảm 8,84%, NLG giảm 5,69%…

Nhóm tài chính (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm) cũng chìm trong sắc đỏ, nhiều mã giảm trên 3% như VCB giảm 3,08%, VPB giảm 3,11%, TCB giảm 4,41%, TPB giảm 3,26%, HDB giảm 3,58%, CTG giảm 3,66%; VIX giảm 4,89%, SHS giảm 4,23%, MBS giảm 3,99%, VND giảm 3,21%, HCM giảm 3,71%…

Các cổ phiếu tiêu dùng và công nghệ thông tin cũng giảm đáng kể như MWG giảm 3,33%, DGW giảm, 4,88%, DBC giảm 3,01%, VNM giảm 2,35%; FPT giảm 3,55%...

Chốt phiên, VN-Index giảm 34,23 điểm (1,82%) còn 1.846,1 điểm, với 224 mã giảm, 106 mã tăng và 31 mã đứng giá. HNX-Index giảm 3,82 điểm (1,45%) còn 259 điểm, với 112 mã giảm, 71 mã tăng và 40 mã đứng giá. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE gần 47.300 tỷ đồng (tương đương khoảng 11,81 tỷ USD); tính cả HNX, thanh khoản đạt khoảng 50.500 tỷ đồng (tương đương 1,93 tỷ USD.

Trong khi nhà đầu tư trong nước bán mạnh, khối ngoại mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp trên sàn HOSE, gần 524 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất là HPG (hơn 386 tỷ đồng), SSI (gần 213 tỷ đồng) và MWG (gần 205 tỷ đồng).

NHUNG NGUYỄN

