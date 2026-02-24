Cổ phiếu dầu khí, hóa chất bứt phá

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 24-2 tiếp tục tăng vì dòng tiền đổ vào mua cổ phiếu dù phiên trước tăng mạnh. Trong đó, nhóm cổ phiếu dầu khí, hóa chất hút được dòng tiền lớn nên tăng mạnh nhất thị trường: BSR và DGC tăng trần, DPM tăng 5,91%, DCM tăng 5%, CSV tăng 3,5%, PLX tăng 3,78%, PVT tăng 4,51%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng xanh tích cực: VPX tăng 4,92%, TCX tăng 2,28%, MBS tăng 1,1%; VCI, HCM, VCK, FTS tăng gần 1%...

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng lại nghiêng về sắc đỏ: VCB giảm 2,11%, SHB giảm 1,58%, CTG giảm 1,29%; MBB, ACB, BID, TCB, VIB giảm gần 1%...

Nhóm cổ phiếu bất động sản có sự phân hóa: IDC giảm 2,06%, VRE giảm 1,67%, DIG giảm 2,5%, SZC giảm 1,61%; TCH, NLG, HDC giảm gần 1%. Ngược lại, VHM, VIC, CEO, BCM, KDH, KBC tăng gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,48 điểm (0,4%) lên 1.867,62 điểm với 187 mã tăng, 142 mã giảm và 55 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 0,89 điểm (0,34%) lên 262,72 điểm với 66 mã tăng, 71 mã giảm và 70 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị trên sàn HOSE hơn 32.500 tỷ đồng, tăng 9.000 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt hơn 34.300 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 3 liên tục trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 106 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu FPT bị bán ròng mạnh nhất với gần 1.452 tỷ đồng, tiếp đến là VCB gần 286 tỷ đồng và TPB gần 95 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN