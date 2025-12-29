Khẳng định bản sắc thanh niên TPHCM

Hôm nay 29-12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức diễn ra trong bối cảnh thành phố đang đặt ra những mục tiêu phát triển mới với những bước đi cụ thể và có trọng tâm. Đội ngũ thanh niên - lực lượng đang bước vào Đại hội, kỳ vọng khẳng định vai trò, bản sắc và trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới của TPHCM.

Sau hợp nhất, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra một yêu cầu rất rõ: xác lập bản sắc riêng của thanh niên TPHCM bằng hành động thực chất. Điểm đáng chú ý trong văn kiện Đại hội là cách xác định mục tiêu theo hướng thanh niên tham gia trực tiếp vào giải quyết những vấn đề then chốt của thành phố, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân - đúng với tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra.

Một trong những mục tiêu được văn kiện Đại hội Đoàn xác định rõ là phát huy vai trò thanh niên trong chuyển đổi số và cải cách hành chính ở cơ sở. Khi thanh niên tham gia hỗ trợ dịch vụ công, ứng dụng công nghệ, cải tiến quy trình, giá trị đóng góp được đo đếm bằng chính mức độ thuận tiện và sự hài lòng của người dân. Chính cách tiếp cận ấy định hình bản sắc của thanh niên TPHCM như một lực lượng tham gia hành động thực chất, chịu trách nhiệm đến cùng với phần việc và kết quả được giao.

Cùng với chuyển đổi số và cải cách hành chính, văn kiện Đại hội Đoàn TPHCM đặt mục tiêu rõ ràng về xây dựng nếp sống đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Thanh niên được xác định là lực lượng nòng cốt trong giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường sống và xây dựng không gian công cộng an toàn. Sự hiện diện thường xuyên, trực tiếp ở cơ sở tạo nên một nét rất đặc trưng của thanh niên TPHCM: nhiệt tình, bền bỉ, hiệu quả. Văn kiện Đại hội Đoàn TPHCM cũng dành dung lượng đáng kể cho mục tiêu chăm lo, đồng hành và phát triển thanh niên, đặc biệt là thanh niên công nhân và thanh niên ở các khu vực chuyển đổi mạnh sau sáp nhập. Cách tiếp cận này phản ánh rõ bản sắc riêng của thanh niên TPHCM: cống hiến; ý thức tự đào tạo, hoàn thiện bản thân; gắn phát triển bản thân với các mục tiêu cụ thể của thành phố. Một mục tiêu quan trọng khác là bồi dưỡng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và năng lực hội nhập. Đây chính là nền tảng để hình thành một lực lượng kế cận có chiều sâu, góp phần bảo đảm sự phát triển bền vững của TPHCM trong dài hạn.

Nhìn tổng thể, các mục tiêu đặt ra cho thanh niên TPHCM trong nhiệm kỳ mới đều hội tụ vào một điểm chung: không tách rời phong trào và khát vọng cống hiến, nhưng đặt trọng tâm vào việc cụ thể hóa bằng những phần việc rõ ràng, gắn với thực tiễn phát triển của TPHCM giai đoạn mới. Từ đó, bản sắc thanh niên TPHCM được định hình như một lực lượng hành động có trách nhiệm, có hiệu quả và gắn bó chặt chẽ với người dân ở cơ sở. Để hiện thực hóa bản sắc ấy, không dừng ở tinh thần xung kích, mà đặt vào năng lực hành động, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ. Với TPHCM, bản sắc đó được cụ thể hóa bằng yêu cầu rất rõ: thanh niên phải tạo dựng hình ảnh của mình bằng hành động thực chất, gắn với sự phát triển bền vững của thành phố và chất lượng sống của người dân.

Trong bối cảnh thành phố đặt ra những mục tiêu cao hơn về năng lực quản trị và sức cạnh tranh, bản sắc riêng của thanh niên không nằm ở sự khác biệt hình thức, mà ở cách thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề của đô thị một cách trách nhiệm, bền bỉ và có tổ chức. Đó chính là giá trị cốt lõi mà Đại hội Đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 hướng tới, đồng thời là nền tảng để thanh niên thành phố tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong chặng đường phát triển mới của thành phố.

AN BÌNH