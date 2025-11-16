Đèo Khánh Sơn sạt lở, nhiều tuyến đường bị chia cắt

Tối 16-11, Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông Khánh Hòa cho biết, mưa lớn đã gây sạt lở ở nhiều vị trí trên đèo Khánh Sơn, thuộc Tỉnh lộ 9.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương thu gom đất đá, dọn dẹp cây cối gãy đổ trên đèo Khánh Sơn để bảo đảm an toàn.

Đèo Khánh Sơn sạt lở. Ảnh: BQL

Cũng trên tuyến Tỉnh lộ 9, nước từ thượng nguồn đổ về làm cầu Lò Gạch (xã Khánh Sơn) ngập sâu 0,6 - 0,7m, chảy xiết. Lực lượng chức năng chốt chặn hai bên, không cho người dân qua lại. Địa bàn xã Khánh Sơn còn có các cầu tràn như Sơn Trung - Sơn Hiệp, Tà Lương, Cầu Gỗ bị ngập sâu, nước chảy xiết, gây chia cắt giao thông.

Công an xã Tây Khánh Sơn đặt cảnh báo tại điểm ngập nặng. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo điểm ngập sâu tại phường Bắc Cam Ranh. Ảnh: CAM RANH

Cùng ngày, một đoạn quốc lộ 1 qua xã Cam Lâm bị ngập. Cảnh sát giao thông túc trực, phân luồng phương tiện. Nhiều tuyến đường ở phường Bắc Cam Ranh cũng ngập cục bộ.

Tại xã Trung Khánh Vĩnh, nước từ các khe suối dâng cao, cầu tràn thôn Ba Cẳng trên tuyến vào thủy điện Sông Chò bị ngập, nước chảy mạnh. Các vị trí xung yếu trên đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) và đèo Ngoạn Mục (quốc lộ 27) đã bố trí lực lượng trực ứng phó.

Ngày 16-11, Sở GD-ĐT Khánh Hòa có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học nếu mưa lớn.

HIẾU GIANG