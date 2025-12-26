Pháp luật

Khánh Hòa: Khởi tố đối tượng đập phá camera an ninh của công an

Ngày 26-12, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn T. (38 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

z7368282657206_6518da4f87a07733b0ae4f95cf733422.jpg
Hình ảnh ông Nguyễn Văn T. đập phá camera an ninh. Ảnh: CACC

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 18-12, tại tổ dân phố Trường Phúc 3, phường Bắc Nha Trang, một người đàn ông đã dùng gậy sắt đập phá camera an ninh do lực lượng công an lắp đặt, khiến thiết bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng đã xác định ông Nguyễn Văn T. là người thực hiện hành vi nêu trên. Làm việc với cơ quan công an, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Hệ thống camera an ninh này nhằm phục vụ công tác giám sát, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm do Công an tỉnh Khánh Hòa lắp đặt, thực hiện đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm, đặc biệt là các hành vi liên quan ma túy.

HIẾU GIANG

