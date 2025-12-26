Khánh Hòa: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến, nhiều người thương vong

Chiều 26-12, Công an xã Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang phối hợp Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên trên địa bàn khiến một người tử vong, một số người khác bị thương.

Công an kiểm tra hiện trường vụ việc. Ảnh: VẠN NINH

Theo thông tin ban đầu, tối 25-12, do mâu thuẫn từ trước, nhóm của L.Q.V. (19 tuổi, trú xã Vạn Hưng) gồm 6 người mang theo hung khí, đi xe mô tô từ xã Vạn Hưng đến nhà N.V.Kh. (19 tuổi, trú xã Vạn Ninh) gây rối, ném gạch đá và làm hư hỏng một số tài sản rồi rời đi.

Đến khoảng 23 giờ, nhóm của V. và nhóm của Kh. gặp nhau tại khu vực gần đường sắt thuộc thôn 10, xã Vạn Ninh. Hai nhóm lao vào hỗn chiến.

Trong lúc xô xát, N.V.K. (21 tuổi, anh ruột của Kh.) bị thương nặng. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong trên đường đến Trung tâm Y tế Vạn Ninh.

Vụ việc còn khiến một số đối tượng khác bị thương, trong đó, N. (20 tuổi, trú xã Vạn Ninh) bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Công an xã Vạn Ninh đã làm việc với những người liên quan, truy xét và mời các đối tượng về trụ sở để phục vụ việc điều tra. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

HIẾU GIANG