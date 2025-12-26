Pháp luật

Xử phạt 97,5 triệu đồng xe chở khách quá quy định trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo

Lực lượng CSGT vừa phát hiện xe khách 34 chỗ nhưng chở tới  47 người trên đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo.

Chiều 26-12, lực lượng CSGT Đội 6 (Phòng 6, Cục CSGT) phát hiện và xử lý một xe khách chở vượt quy định trên đường cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ tuần tra dừng kiểm tra xe biển số 18H-022.98 chạy hướng Bắc – Nam. Tại thời điểm kiểm tra, xe 34 chỗ đang chở tới 47 hành khách, vượt quá số người so với quy định.

phat1.jpg
Chiếc xe chở quá số người so với quy định. Ảnh: Công an cung cấp

Với lỗi chở quá số người, CSGT lập biên bản và xử phạt 97,5 triệu đồng; trong đó tài xế bị phạt 19,5 triệu đồng, chủ xe 78 triệu đồng. Đây là mức xử lý nghiêm nhằm răn đe tình trạng xe khách “nhồi nhét” dịp cuối năm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

TIẾN THẮNG

